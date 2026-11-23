أكدت دار الإفتاء المصرية أهمية التزام المسلم بقول الحق والصدق، ومراعاة أثر الكلمات التي ينطق بها على الفرد والمجتمع، مشددة على ضرورة غرس الوازع الديني في نفوس الأبناء منذ الصغر، وتعليمهم مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاتهم وأقوالهم.

جاء ذلك في منشورين لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تناولت خلالهما أهمية الكلمة الطيبة، ودور التربية الدينية في بناء شخصية الأبناء وتعزيز القيم الأخلاقية داخل الأسرة والمجتمع.

دار الإفتاء تحذر من الكلمات التي تنشر الفساد بين الناس

وأوضحت دار الإفتاء، أن المؤمن صادق الإيمان يجب عليه ألا يقول إلا خيرًا، وألا ينطق إلا بالصدق والحق، وأن يحرص على ألا يتحدث إلا بما يحقق مصلحة له أو لغيره أو لمجتمعه، مؤكدة أن الكلمة قد يكون لها أثر كبير يتجاوز صاحبها إلى المحيطين به.

وأضافت الدار أن بعض الكلمات التي ينطق بها الإنسان قد تصبح سببًا في نشر الفساد والإفساد بين الناس، وهو أمر لا يحبه الله تعالى، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ \[البقرة: 205\].

وشددت دار الإفتاء على أهمية الوعي بمسؤولية الكلمة وخطورة تداول ما يضر بالمجتمع، بما يعزز مواجهة الشائعات ونشر الوعي والتنوير بين أفراد المجتمع.

الوازع الديني لدى الأبناء أساس التربية السليمة

وفي منشور آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن من تعاليم الإسلام الحرص على تنمية الوازع الديني لدى الأولاد، وغرس مراقبة الله سبحانه وتعالى في نفوسهم منذ الصغر، بما يساعدهم على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في مختلف مراحل حياتهم.

واستشهدت الدار بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حين قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومًا، فقال: «يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحديث الشريف، الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، يقدم نموذجًا مهمًّا في توجيه الأبناء وتعليمهم أسس العقيدة الصحيحة، وربطهم بالله سبحانه وتعالى، وتعويدهم الاستعانة به واللجوء إليه في جميع أمورهم.

وأكدت الدار أن الاهتمام بالوازع الديني لدى الأولاد يمثل جانبًا مهمًّا من مسؤولية الأسرة في التربية، ويسهم في بناء شخصيات واعية تتحلى بالقيم والأخلاق، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز الوعي المجتمعي.



