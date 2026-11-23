كشفت صحف عبرية عن انتحار 23 جنديا وضابطا في الخدمة الفعلية بجيش الاحتلال منذ بداية 2026، في أعلى حصيلة سنوية خلال 16 عاما.



سُجلت 17 حالة انتحار إضافية بين جنود سابقين في النظامي والاحتياط خارج الخدمة، إضافة إلى 5 حالات في الشرطة و6 بين متلقين علاجا في قسم إعادة التأهيل.



تعكس الأرقام ارتفاعا متواصلا بدأ مع اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إذ سُجلت 22 حالة في 2025 و21 في 2024 مقابل 14 في 2022.



أظهر تقرير مركز أبحاث الكنيست تسجيل 279 محاولة انتحار بين الجنود من يناير 2024 حتى يوليو 2025 بمعدل سبع محاولات لكل حالة.



شكل المقاتلون 78% من حالات الانتحار في 2024، ولم يكن سوى 17% من المنتحرين بين 2024 و2025 قد التقوا ضابط صحة نفسية خلال الشهرين السابقين للوفاة.



وسبق أن أقر جيش الاحتلال بوجود تداعيات نفسية متواصلة للحرب على جنوده، فيما أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى ارتباط بعض الحالات بصدمات نفسية تعرض لها جنود خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية، أو مشاهدتهم أحداثاً صادمة وفقدان رفاقهم. غير أن هذه المعطيات لا تعني أن جميع الحالات تعود إلى سبب واحد، إذ يتطلب تحديد أسباب كل حالة تقييماً منفصلاً.