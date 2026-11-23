أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان أن حكومته تمكنت، رغم الظروف الاستثنائية والاضطرابات الإقليمية، من حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتحقيق مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية، مشددًا على أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل مشروعًا لمستقبل الدولة الأردنية والأجيال المقبلة، وليست مشروع حكومة بعينها.

وقال حسان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، بعد نحو عامين من تقديم البيان الوزاري لحكومته، إن الحكومة سددت منذ تشكيلها مليارًا و300 مليون دينار من المتأخرات التي ورثتها عن سنوات سابقة، ولم تكن مدرجة ضمن المديونية العامة، مشيرًا إلى استفادة قطاعات اقتصادية مختلفة من سداد هذه الالتزامات.

وأضاف أن العمل الحكومي يقاس بحجم الإنجاز وأثره الفعلي على حياة المواطنين، مؤكدًا أن الوجود الميداني بين المواطنين يمثل أساسًا لتحديد الأولويات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، موضحا أن الحكومة تعمل على معالجة أعباء المديونية من خلال توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة تدريجيًا، وترشيد النفقات الجارية ورفع الإنتاجية وتقليل تكاليف خدمة الدين العام.

وكشف رئيس الوزراء عن نمو الصادرات الأردنية بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما بلغ معدل التضخم 2.32% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد أن الحكومة بدأت تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة، انتظرها الأردنيون سنوات طويلة، معلنًا اعتزامها طرح عطاءات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مدينة عمرة خلال الأشهر المقبلة، وتوقع تسارع نمو الاستثمار خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن المشروعات الكبرى تتجاوز تطوير البنية التحتية إلى الاستثمار طويل الأجل في مستقبل الأردن، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الرأسمالية والتنموية.

وفي الشأن السياسي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بحوار وطني صادق وصريح حول الأولويات، قائم على الحقائق والمعلومات والمسؤولية، بعيدًا عن تأزيم الخلافات أو الاكتفاء بالحلول المؤقتة لمواجهة التحديات.

وأوضح أن الحكومة تحرص على تقديم مشروع الموازنة العامة مبكرًا، لتمكين الجهات الحكومية من بدء تنفيذ مشروعاتها مع بداية العام المالي، مؤكدًا أن مسؤوليتها لا تنتهي بإقرار الموازنة، وإنما تشمل ضمان تنفيذها بكفاءة وفي المواعيد المحددة.

وفي ملف تحسين الأوضاع المعيشية، أكد رئيس الوزراء زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بواقع 30 دينارًا شهريًا لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اعتبارًا من مطلع عام 2027. كما أعلن شمول 15 ألف أسرة جديدة ببرامج صندوق المعونة الوطنية، ليرتفع إجمالي الأسر المستفيدة إلى نحو 250 ألف أسرة.

وفي القطاع الصحي، أوضح حسان أن الحكومة أطلقت برنامجًا للتأمين في مستشفى الحسين للسرطان بكلفة 124 مليون دينار، مشيرًا إلى توسيع نطاقه ليشمل 300 ألف مواطن إضافي اعتبارًا من العام المقبل. كما أعلن التوسع في مركز سميح دروزة لعلاج مرضى السرطان بمستشفى البشير، وإنشاء مركز لعلاج السرطان بمستشفى الأميرة بسمة في إربد، وإقامة مركز آخر في محافظة الكرك خلال عام 2027.

وفي قطاع التعليم، كشف رئيس الوزراء عن إنجاز 252 مشروع بناء مدرسي بمختلف المحافظات خلال العامين الماضيين، شملت 120 مدرسة نموذجية جديدة و132 مشروعًا لإضافة مبانٍ وصفوف دراسية، مؤكدًا عزم الحكومة تنفيذ نحو 300 مشروع بناء مدرسي خلال السنوات المقبلة، تتضمن إنشاء 183 مدرسة جديدة.

وأعلن مضاعفة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار، بما يستفيد منه نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب التوسع التدريجي في مشروع النقل المدرسي المجاني ليصل إلى 30 ألف طالب وطالبة خلال العام المقبل، مع إضافة مناطق جديدة في البادية الجنوبية والوسطى اعتبارًا من الفصل الدراسي الذي يبدأ في فبراير 2027.

وفي ملف الاستثمار، كشف حسان عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25.1% خلال عام 2025، ليتجاوز ملياري دولار، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والاتفاقيات والتفاهمات التي أسفر عنها يمثلان دليلًا على الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية الأردنية.

وأوضح أن الحكومة استقطبت 34 شركة جديدة إلى المدن الصناعية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، باستثمارات تتجاوز 62 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من ألف فرصة عمل. وأشار إلى العمل على إنشاء محطتين جديدتين في مدينة الروضة الصناعية بمعان ومنطقة الموقر، تمهيدًا لإنجازهما خلال العام المقبل.

وفي قطاع الطاقة، أعلن رئيس الوزراء العمل على تطوير حقل غاز الريشة وإنشاء خط لربطه بخط الغاز العربي، بهدف تعزيز أمن الطاقة في المملكة، فيما وصف مشروع الناقل الوطني للمياه بأنه خطوة أساسية لتعزيز الأمن المائي الأردني والاستقلال في توفير الموارد المائية.

وفي القطاع السياحي، أشار إلى ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6% عام 2025، رغم التحديات الإقليمية، معلنًا افتتاح القرية السياحية البيئية في جرش خلال صيف 2027، وواحة الأزرق في أبريل من العام نفسه، واستكمال تطوير حمامات عفرا بنهاية 2027.

وفي ملف التحديث الإداري، كشف حسان أن الحكومة رقمنت أكثر من 90% من خدمات القطاع العام، وأنجزت نحو مليون معاملة موقعة رقميًا، وأصدرت نحو 3.5 مليون هوية رقمية عبر التطبيقات الحكومية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة من خمسة إلى 16 مركزًا خلال عامين.

وعلى صعيد التحديث السياسي، أعلن رئيس الوزراء إجراء الانتخابات البلدية في 27 أبريل 2027، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30% على الأقل، في إطار جهود تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الإدارة المحلية.

وفي ملف الأمن الوطني والتشريعات، أكد حسان توجه الحكومة إلى تقديم مشروعات قوانين لتعزيز الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب حزمة جديدة من مشروعات القوانين لدعم منظومة القضاء وتطويرها خلال العام المقبل.

واختتم رئيس الوزراء رسائله بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل وفق مسارات التحديث الثلاثة، وأن معيار نجاح العمل الحكومي يتمثل في النتائج الملموسة التي يلمسها المواطن في حياته اليومية، وقدرة المؤسسات على تنفيذ البرامج والمشروعات بكفاءة ومسؤولية.