أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من مجلة «آفاق المناخ»؛ وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في القضايا المناخية، والبيئية، والتنمية المستدامة، وحاصلة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات (7/7) لتقييم المجلات والدوريات العلمية. وتعنى بدراسة تأثيرات القضايا البيئية والمناخية على القطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والبيئية، والتكنولوجية المختلفة.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العدد الرابع من مجلة «آفاق المناخ» يأتي في ضوء الحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والبحثية المتخصصة حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها، كما أنه جاء ليؤكد على أهمية تناول قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، من مختلف الأبعاد والمنظورات؛ وذلك باعتبار أن تغيُّر المناخ يعد التحدي الأكثر تأثيرًا على موارد وإمكانات الدول والشعوب، ويهدد ركائز التنمية والتقدم التي حققتها المجتمعات.

وأكد الجوهري، مشاركة نخبة منتقاة في تحكيم المجلة من الأساتذة الأكاديميين والمتخصصين في مجال البيئة والمناخ والتنمية المستدامة من مختلف الجامعات المصرية والعالمية، كما أسهم الفريق البحثي لهيئة التحرير في محتوى المجلة بمجموعة من المراجعات لأهم التقارير والمؤشرات الدولية بهدف إمداد صناع القرار بالبدائل والتوصيات الهادفة إلى تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، واستقاء الخبرات الدولية لتعزيز العمل المناخي في مصر.

وتأتي أهمية هذا العدد في اشتماله على مجموعة متنوعة من الأبحاث العلمية الأكاديمية المٌحكمة باللغتين العربية والإنجليزية مثل؛ "التكامل بين اقتصاديات البيئة الأخضر والدائري من أجل تحقيق التنمية منخفضة الكربون"، و"التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان: دراسة حالة واحة سيوة"، " وتكنيك الخطاب الإعلامي الدولي في بناء السمعة البيئية للدول في ظل السياقات الحضارية المختلفة "، " والتقنيات المعملية الخضراء ودورها في تعزيز استدامة التعليم وتنمية الوعي البيئي (دراسة تطبيقية لتصميم مختبرات تعليمية تعمل بالهيدروجين الأخضر كمصدر مستدام للطاقة، "والبصمة الكربونية وتغير المناخ في قطاع النقل: تحليل مقارن للدول ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة والمنخفضة".

كما تضمن العدد عروضًا لتقارير ومؤشرات دولية معنية بتغير المناخ والأداء المناخي مثل؛ مراجعة لمؤشر الأداء البيئي 2026 الصادر عن جامعة ييل الأمريكية، ومراجعة لتقرير مسارات رقمية لاقتصاد أزرق مستدام في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومراجعة لتقرير مخاطر المناخ على الأطفال2026 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF.

ولدعم المشاركة المفتوحة للمجتمع البحثي وجمهور المعنيين بالبيئة والمناخ، تفتح المجلة باب المشاركة في النشر لجميع الباحثين والخبراء الأكاديميين المتخصصين في مجال البيئة، والمناخ، والتنمية المستدامة، ويتم نشر أعداد المجلة كاملة على الموقع الإلكتروني للمجلة على بنك المعرفة المصري وكذلك على المنصات الرقمية وصفحات التواصل المجتمعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

كما يتيح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال منصاته المختلفة العدد الرابع من المجلة، ليكون مرجعًا أكاديميًا للمعنيين والمهتمين بالعمل البيئي والمناخي من طلبة العلم، ومنبرًا للمجتمع البحثي ليقدم طروحاته العلمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية أمام صانعي السياسات ومتخذي القرار، لانتقاء أفضل البدائل منها وأكثرها ملائمة للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة.