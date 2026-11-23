شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، انطلاق فعاليات اليوم الأول من مبادرة «القائد المحترف 3»، للعام الثالث على التوالي، بنادي يخت الجيزة، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وذلك في إطار رؤية تستهدف بناء كوادر قيادية قادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي.

واستهل الصبروط الفعاليات بكلمة رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية من المبادرة يعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري، حيث أسهمتا في إعداد وتأهيل مجموعة متميزة من قيادات الصف الثاني بالمديرية، أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تطوير منظومة العمل.

وأشار إلى أن صناعة القائد المحترف لا تتحقق بالخبرة وحدها، بل تحتاج إلى إعداد علمي وتدريب مستمر ورؤية واضحة، قادرة على تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والابتكار، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن إعداد القيادات الشابة وتمكينها يمثل أحد محاور اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وإعداد جيل يمتلك أدوات القيادة وقادر على تحمل مسؤوليات المستقبل.

وتستمر فعاليات الدورة التدريبية حتى الخميس 26 نوفمبر 2026، من خلال برنامج تدريبي متكامل تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني، يتناول عددًا من المحاور المهمة، أبرزها أسس الإدارة الحديثة وفنون القيادة وصفات القائد الفعال، والتواصل المؤسسي، والحوكمة، وآليات اتخاذ القرار وحل المشكلات، والاستثمار والإنشاءات، وتطوير الفكر والعمل الإداري، ومهارات إدارة ضغوط العمل.

واستهلت محاضرات اليوم الأول بمحاضرة للدكتور مجدي ثابت، تناولت «أسس الإدارة الحديثة وفن القيادة وصفات القائد الفعال»، مستعرضًا خلالها أبرز المفاهيم والممارسات التي تسهم في بناء شخصية قيادية واعية وقادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة.

وتُنفذ المبادرة تحت إشراف إجلال بهجت، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وحضور حنان عبد الفتاح، مدير إدارة شباب الدقي، و شيرين الجارحي، معاون وكيل الوزارة لشؤون الرياضة.

وتأتي النسخة الثالثة تأكيدًا على استمرارية نهج المديرية في بناء صف ثانٍ من القيادات المؤهلة، وترسيخ ثقافة التطوير والتعلم المستمر، بما يضمن استدامة الأداء المتميز وصناعة قيادات قادرة على إحداث الفارق داخل منظومة العمل الشبابي والرياضي بالجيزة.