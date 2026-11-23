أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، وتطبيق أحكام القانون على الجميع، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق المواطنين، ومنع التعاملات غير القانونية على العقارات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، تابعت أعمال اللجنة المشكلة لتعليق الإخطارات التحذيرية على واجهات العقارات والمنازل المخالفة للقانون بنطاق الوحدة المحلية بقرية منقباد، وذلك بحضور أسامة كامل، رئيس الوحدة المحلية بالقرية، ومسؤولي الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك، في إطار الإجراءات المتخذة لتنبيه المواطنين إلى الوضع القانوني لتلك العقارات.

وأشار محمد علوان إلى أن هذه الإخطارات تستهدف تحذير المواطنين من التعامل على العقارات المخالفة بالبيع أو الشراء، تجنبًا للتعرض لعمليات النصب أو فقدان حقوقهم ومدخراتهم، فضلًا عن أن تلك المباني لا يجوز توصيل المرافق الأساسية إليها، ومنها مياه الشرب والكهرباء والغاز، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة، لافتًا إلى أهمية توعية أصحاب العقارات بضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي يجوز التصالح بشأنها.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال المتابعة والحملات الميدانية بمختلف قرى مركز أسيوط لرصد مخالفات البناء والتعامل معها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لإزالة الإخطارات التحذيرية أو طمس البيانات المدونة بها، لضمان استمرار وصول التحذيرات إلى المواطنين وتحقيق الغرض منها في حمايتهم من التعاملات غير القانونية.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى ضرورة التحقق من سلامة الموقف القانوني للعقارات قبل الشراء أو التعامل عليها، من خلال الرجوع إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية المختصة، وعدم الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على حقوقهم وممتلكاتهم وتجنبًا لأي خسائر مادية أو مشكلات قانونية.