أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، وفي مقدمتها التقاوي المعتمدة عالية الجودة والإنتاجية، استعداداً للموسم الزراعي الشتوي 2026 - 2027، مع العمل على تيسير حصولهم على احتياجاتهم، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان اختيار الأصناف الملائمة لطبيعة الأراضي والظروف المناخية بالمحافظة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، أجرت جولة تفقدية بإدارة إنتاج واعتماد التقاوي ومنفذ البيع التابع لها، لمتابعة مدى الجاهزية للموسم الشتوي، والوقوف على الأرصدة المتاحة من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح، وذلك بحضور المهندس محمد حسن، مدير إدارة إنتاج واعتماد التقاوي.

وقال إن الجولة تضمنت تفقد مخازن التقاوي ومنفذ البيع، والاطمئنان على توافر 8 أصناف معتمدة من تقاوي القمح، تشمل أصناف القمح البلدي: "جيزة 171، وسدس 12، وسخا 95، وسخا 66، ومصر 2، ومصر 4"، إلى جانب أصناف قمح المكرونة: "بني سويف 5، وبني سويف 7"، بما يتيح للمزارعين اختيار الأصناف التي تتناسب مع طبيعة أراضيهم واحتياجاتهم الإنتاجية.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتيسير إجراءات صرف التقاوي وتبسيطها، وتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين، مع ضرورة حسن استقبالهم وسرعة تلبية احتياجاتهم، وتوفير الإرشادات الفنية اللازمة بشأن الأصناف المناسبة وطرق الزراعة السليمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي.

وشدد اللواء محمد علوان على الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاحتكار، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ بيع التقاوي والإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان انتظام عمليات التوزيع وتوافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المناسبة، وتقديم أفضل أوجه الدعم للمزارعين طوال الموسم الشتوي.