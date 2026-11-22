رافقت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، طلاب عدد من مدارس مدينة شرم الشيخ خلال رحلتهم الثقافية إلى مكتبة مصر العامة، لمتابعة الأنشطة والورش المقدمة لهم، والتعرف على مدى استفادتهم من الإمكانات الثقافية والتعليمية والفنية التي توفرها المكتبة، في إطار جهود تنمية الوعي المعرفي لدى الطلاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تنمية معارف الطلاب، وغرس حب القراءة والاطلاع في نفوسهم، وتشجيعهم على استثمار أوقات فراغهم في أنشطة ثقافية وتعليمية هادفة.

وشملت الرحلة طلاب مدارس جيل أكتوبر الإعدادية، وجيل أكتوبر الثانوية، وجيل أكتوبر للتعليم الأساسي، ومدرسة الفيروز بالهضبة، وذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وكان في استقبال الوفد المهندسة هبة أبو المكارم، مدير مكتبات مصر العامة فرع جنوب سيناء، وفريق عمل المكتبة.

وتفقدت مدير المديرية قاعات الأنشطة، وتابعت البرامج والورش المقدمة للطلاب، كما حرصت على التحاور معهم للتعرف على مدى ملاءمة الأنشطة لاهتماماتهم واحتياجاتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطويرها وإثرائها.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة المكتبة، مؤكدين أنها توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والموسيقية والفنية التي تلبي احتياجات مختلف المراحل العمرية، مشيدين بوجود هذا الصرح الثقافي على أرض مدينة شرم الشيخ، وما يتيحه من فرص للتعلم واكتساب المهارات وتنمية المواهب.

وحثت الدكتورة وفاء رضا الطلاب على الاشتراك بالمكتبة والحرص على زيارتها بانتظام، للاستفادة من الإمكانات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها، بما يسهم في توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم، واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.

وفي سياق متصل، التقت مدير المديرية المهندسة هبة أبو المكارم، حيث جرى الاتفاق على إعداد خطة لتنظيم رحلات ثقافية دورية لطلاب المدارس إلى المكتبة، ووضع برامج وأنشطة تتناسب مع طبيعة كل مرحلة عمرية، بهدف الإسهام في بناء شخصية الطلاب، وغرس حب القراءة والاطلاع لديهم، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، سواء من خلال الأنشطة المقدمة داخل المكتبة أو عبر المكتبة المتنقلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وقدمت الدكتورة وفاء رضا الشكر لإدارة المكتبة وفريق العمل، تقديرًا لجهودهم في تقديم أنشطة متنوعة للطلاب، وتعاونهم مع مديرية التربية والتعليم لدعم المستوى الثقافي والمعرفي للنشء.

وتضم مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ قاعة للقراءة تحتوي على نحو 2000 كتاب، موزعة على 10 تصنيفات معرفية تشمل المعارف العامة، وعلم النفس، والديانات، والعلوم الاجتماعية، واللغات، والعلوم الحياتية والرياضيات والفيزياء، والعلوم التطبيقية، والفنون، والأدب، والتاريخ والجغرافيا.

كما تضم المكتبة قاعة للأنشطة تُقدم من خلالها دورات في اللغات وتعليم المشغولات اليدوية (الهاند ميد)، وقاعة مخصصة للأطفال من سن 3 إلى 15 عامًا، مقسمة إلى ثلاث فئات عمرية؛ الأولى باللون الأخضر للأطفال من 3 إلى 7 سنوات، والثانية باللون الأصفر من 8 إلى 10 سنوات، والثالثة باللون الأحمر من 11 إلى 15 عامًا، فضلًا عن ركن للمطالعة يمكن استغلاله في تنظيم ورش لتعليم الأطفال الحرف اليدوية.

وتشمل إمكانات المكتبة أيضًا قاعة للموسيقى، وقاعة للحاسب الآلي، وقاعة لتنمية المهارات الرياضية والتعليمية والحياتية والحسية، إلى جانب الأنشطة الفنية والثقافية، بما يجعلها مساحة متكاملة للتعلم واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأطفال والشباب.