استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم، الأستاذ الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والأستاذة الدكتورة ثناء حسن صبري راضي، نائب رئيس الهيئة، وذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة بعنوان إجراءات تقدم الجامعات للاعتماد والتوعية بالإطار الوطني للمؤهلات، وآليات الاستفادة منه.

وتنفرد جامعة المنوفية بكونها أول جامعة على مستوى الجامعات المصرية يتم بها الإعلان عن الإصدار الجديد لاعتماد الجامعات ٢٠٢٦، كما تستضيف الجامعة أول لقاء تعريفي للتوعية بالإطار الوطنى واستعراض إجراءاته ومتطلباته، في خطوة تعكس ريادة الجامعة في ملف الجودة والاعتماد، وحرصها على مواكبة التوجهات الجديدة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والدراسات العليا.

ورحب الدكتور أحمد فرج القاصد برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ونائبه، معربًا عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع الهيئة، وتقديره لدورها المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي ونشر ثقافة الجودة وترسيخ معايير التميز بالمؤسسات التعليمية، مؤكدا حرص جامعة المنوفية على الاستفادة من خبرات الهيئة ورؤيتها في تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، وتعزيز قدرتها على تحقيق متطلبات الجودة والاعتماد وفق أحدث المعايير.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اختيار جامعة المنوفية لتكون أول جامعة تستضيف الإعلان عن الإطار العام الجديد لاعتماد الجامعات وأول لقاء تعريفي بشأنه يعكس ما حققته الجامعة من تقدم في ملف الجودة والاعتماد، ويضع على عاتقها مسؤولية مواصلة التطوير والتحسين المستمر، والعمل على تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور علاء عشماوي عن تقديره لاستضافة جامعة المنوفية لهذا اللقاء، مشيدًا باهتمام إدارة الجامعة بملف الجودة والاعتماد وحرصها على تطوير برامجها التعليمية، مؤكدًا أهمية الإطار العام الجديد لاعتماد الجامعات في تطوير منظومة تقييم جودة المؤسسات التعليمية، وتوضيح متطلبات وإجراءات التقدم للاعتماد، بما يدعم قدرة الجامعات على تحقيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

حضر اللقاء الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور منصور محمد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء زهران، مدير مركز ضمان جودة التعليم بالجامعة