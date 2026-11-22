استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم روان أبو العينين ونهاد سمير مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: « قمة العالم».

وقالت الكاتبة الصحفية: انتهت قمة شنتشن، وخرج رؤساء أمريكا والصين وروسيا بإعلان عنوانه “نحو السلام”. وأول سؤال خطر لي وأنا أقرؤه.. أيّ سلام يقصده الرؤساء الثلاثة؟ بحثت عن أوكرانيا، وعن إيران، وعن خطوة واحدة يعرف منها الناس متى يمكن أن تتوقف الحرب. كانت الحربان حاضرتين في محادثات شنتشن، وغاب اسما البلدين عن الإعلان.



ما الذي اتفق عليه إذا ترامب وشي وبوتين يوم الخميس 19 نوفمبر؟ اتفقوا على العمل لإصلاح الأمم المتحدة، وتحدثوا عن احترام حصانة مسؤولي الدول وحدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنوا عزمهم زيادة إنتاج المشتقات البترولية وإمداداتها. أما السلاح النووي، فتعهدوا بفتح حوار لخفض مخاطره ومنع انتشاره، من دون اتفاق ملزم لخفض الترسانات.

وكلما انتقلت من بند إلى آخر، زاد إحساسي بأن الثلاثة يعيدون تشكيل العالم

وهنا تذكرت يالطا. ففي فبراير 1945، وقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين، وبحثوا تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال ورسم حدود بولندا الشرقية. يومها عاش أناس كثيرون بقية أعمارهم على الجانب الذي اختاره لهم قادة العالم يومها.



وفي شنتشن لم تُرسم خريطة جديدة، لكن فكرة اقتسام النفوذ حضرت في ذهني وأنا أرى ثلاثة قادة يتحدثون عن مستقبل الأمم المتحدة، فيما تنتظر بقية الدول أن تعرف أيّ دور سيكون لها في هذا المستقبل.



يهمني أن أعرف ماذا تعني “قمة العالم” وكيف يرى الأوكرانيون حديثًا عن مستقبل بلدهم غاب عنه رئيسهم زيلينسكي؟ ومتى تنتهي حرب وصلت كلفتها إلى بيوتنا في سعر الوقود وأجرة المواصلات وثمن الطعام؟ وماذا يستطيع هؤلاء الثلاثة أن يفعلوا لفتح باب التفاوض بشأن إيران، قبل أن تدفع شعوب أخرى في الشرق الأوسط ثمن اتساع الحرب؟



هذه بعض الأسئلة التي تركتها القمة مفتوحة. والغريب أن مَن تابعها على السوشيال ميديا ربما خرج منها بإجابة واثقة عن سؤال لم يكن مطروحًا أصلًا.. لماذا رفض شي مصافحة بوتين؟ فالمقطع الذي انتشر في 18 نوفمبر عُدّل بالذكاء الاصطناعي، وأصله لقاء في قرغيزستان يوم 31 أغسطس تصافح فيه الرئيسان بالفعل. ومن حق مَن وصلته اللقطة أن يصله تصحيحها، وأن يظل التنبيه إلى تعديلها ظاهرًا كلما أعاد أحد نشرها.



أما في شنتشن، فقد رافق شي بوتين إلى سيارته وصافحه عند الوداع.

وكنت أتمنى، حين امتدت أيدي الرؤساء الثلاثة للمصافحة أمام الكاميرات، ان يقولوا للعالم متى ستنتهي الحرب

