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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح: «يوبيل القاهرة السينمائي»

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
محمود محسن

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «يوبيل القاهرة السينمائي».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علامة على خريطة المهرجانات الدولية، وموعد يجمع أهل الفن ومحبيه.  

أعجبني حرص الفنان حسين فهمي على الزي الرسمي؛ بدل رسمية للرجال وفساتين سهرة طويلة للسيدات. 

أحب الأناقة التي تجمع البساطة والاحتشام، وأقدّر الاهتمام بأن يظهر ضيوف المهرجان بصورة تحترم المناسبة. 

وقد أخذنا الجدل حول الملابس في مناسبات فنية كثيرة بعيدًا عن الأفلام وأصحابها، والإعلام مسئول عما يختار أن يضعه أمام الجمهور.

أشكر حسين فهمي وفريقه على جهد أعرف أن وراءه تفاصيل كثيرة وعملًا متواصلًا. 

فهو فنان يمنح المهرجان من خبرته وحضوره وعلاقاته، ويحمل مسئولية حدث ينتظر منه الناس الكثير.

وللسلام الجمهوري في مناسبة دولية تحمل اسم القاهرة معنى كبير يذكّرنا بأن نجاحها يضيف إلى رصيد مصر الكثير.

هذا العام يبلغ المهرجان يوبيله الذهبي منذ انطلاقه عام ١٩٧٦، بينما تحمل دورته رقم ٤٧. 

وقد أوضح حسين فهمي أن بعض السنوات شهدت توقف إقامته لظروف استثنائية.

خمسون عامًا وراءها أجيال من الفنانين، وحكايات وذكريات تستحق أن نستعيدها.

ولهذا كنت أتمنى احتفالًا أكبر باليوبيل الذهبي، هذه مناسبة تستحق أن تتكاتف من أجلها جهات كثيرة، وأن نلمس خصوصيتها في كل تفاصيل الدورة.

كنت أتمنى أن نحكي هذا العام حكاية المهرجان منذ بدايته؛ كيف وُلدت فكرته، ومن تعبوا من أجله، وكيف استقبلت القاهرة نجوم العالم. 

وأن نشاهد شهادات هؤلاء الضيوف، وصورهم وذكرياتهم، ونستعيد الأفلام التي تركت أثرًا، والمواهب التي بدأت خطواتها من هنا. هذا التاريخ يخص أجيالًا جديدة من حقها أن تعرفه وتفخر به.

وكنت أتمنى حضورًا أوسع لكبار النجوم والمخرجين العالميين، خاصة من ارتبطوا بالمهرجان. 

يعودون إلى القاهرة، ويلتقون جمهورها وشبابها، ويفتح حضورهم فرصًا للتعاون وتصوير الأفلام في مصر.

جوائز الأوسكار بدأت عام ١٩٢٩، واقترب عمرها من مائة عام. واستمرار المؤسسات الفنية يحتاج إلى تخطيط وتمويل وتقاليد تتوارثها الأجيال. 

ومهرجان القاهرة يستحق دعمًا ثابتًا، وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تسمح بالتحضير المبكر واستضافة الأسماء الكبيرة.

وما زالت أمامنا فرصة ليمتد الاحتفال طوال العام؛ بفيلم وثائقي عن المهرجان، ومعرض لصوره، وعروض ولقاءات تصل إلى الجامعات والمحافظات. تتشارك فيها وزارة الثقافة والإعلام والرعاة وشركات السياحة والطيران.

خمسون عامًا رصيد لمصر كلها. ومن حق هذا التاريخ علينا أن نمنحه احتفالا يليق به، وأن نوفر للمهرجان ما يجعله أكثر حضورًا وتأثيرًا في السنوات المقبلة.

مواهب تستحق الفرصة

لدينا تاريخ يستحق الفخر، ولدينا مواهب تستحق الفرصة. ومسؤوليتنا أن نوفر لهذا المهرجان ما يساعده على النمو، حتى تحتفل به الأجيال القادمة وهو أكثر تأثيرًا وحضورًا، ويظل مهرجان  القاهرة موعدًا ينتظره العالم ومحبو السينما.

إلهام أبو التح مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي الملابس الجمهور

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