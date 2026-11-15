خبير عسكري روسي يتهم زيلينسكي بإصدار أوامر لاستهداف حافلات الركاب في روسيا

اتهم الخبير العسكري الروسي أندري ماروتشكو، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإصدار أوامر للقوات الأوكرانية باستهداف حافلات الركاب في مناطق روسية، معتبرا أن الهجمات على وسائل النقل المدنية باتت تتكرر بصورة منتظمة.

وقال ماروتشكو إن استهداف المركبات المدنية ليس حوادث عارضة، بل يأتي، بحسب ادعائه، في إطار توجيهات ممنهجة من القيادة الأوكرانية، بهدف تنفيذ أعمال وصفها بالإرهابية وترهيب السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، ذكر روديون ميروشنيك، السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الهجمات الأوكرانية على حافلات الركاب داخل روسيا شهدت تصاعدا منذ إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، لتمويل شراء طائرات مسيّرة هجومية.

وأضاف ميروشنيك أن القوات الأوكرانية استهدفت نحو 380 حافلة ركاب داخل الأراضي الروسية منذ بداية العام الجاري، ما أسفر، وفق الأرقام التي أعلنها، عن مقتل 81 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

ووصف المسؤول الروسي تلك الهجمات بأنها نهج متعمد لاستهداف المدنيين، متهما السلطات الأوكرانية باستخدام العنف ضد السكان في إطار الحرب المستمرة بين البلدين.