اتفاقية للتعاون الجمركي بين كوريا الجنوبية وتركمانستان تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية التعاون الجمركي بين كوريا الجنوبية وتركمانستان حيز التنفيذ اليوم /الأحد/، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة ومعالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الجمركية، وتسهيل دخول الشركات الكورية الجنوبية إلى السوق التركمانية وتعزيز أنشطتها التصديرية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - إن الاتفاقية التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين السلطات الجمركية في البلدين من خلال تبادل المعلومات وتقديم المساعدات الفنية.

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية، من بينها تبادل المعلومات بشأن حالات التأخير في الإفراج الجمركي ورفض التخليص على الشحنات، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمخالفات الجمركية وعمليات تهريب المخدرات، فضلا عن تقديم الدعم الفني للجهات المعنية.

وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع بنحو خمسة أضعاف، من 8.9 مليون دولار أمريكي عام 2021 إلى 45.2 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتستحوذ الصادرات الكورية الجنوبية على النصيب الأكبر من حجم التجارة الثنائية، وتشمل أبرز السلع المصدرة الآلات والسيارات وقطع غيارها، إلى جانب منتجات الصلب.