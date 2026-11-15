مواجهة ساخنة بين تامر عبد المنعم وخالد طلعت بسبب أهداف محمد صلاح الدولية

شهدت حلقة إعلامية مواجهة بين الإعلامي تامر عبد المنعم والصحفي خالد طلعت، على خلفية إرسال الأخير رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن عدم وصول محمد صلاح إلى 70 هدفًا دوليًا مع منتخب مصر، وفقًا لما ذكره.

ووجه تامر عبد المنعم سؤالًا مباشرًا إلى خالد طلعت، قائلًا: «إنت فعلًا بعت إيميل للفيفا؟ والناس بتقول إن دي خيانة لابن بلدك!».

من جانبه، أكد خالد طلعت إرساله الرسالة، موضحًا موقفه بقوله: «أيوه بعت، وحسام حسن ومحمد صلاح الاتنين ولاد بلدي، ولو صلاح كان ضد حد مش ابن بلدي مكنتش عملت كده».

وخلال الحوار، وجه تامر عبد المنعم سؤالًا وصفه بالخبيث، قائلًا: «هو محمد صلاح مزعلك؟»، ليرد خالد طلعت مستنكرًا: «إيه اللي يخليني أزعل منه؟ محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر».

وأضاف الصحفي أن موقفه يشبه الخلاف بين شخصين على أحقية امتلاك شقة، مؤكدًا ضرورة قول كلمة الحق في مثل هذه المواقف، وهو ما تسبب في إثارة الجدل حول أزمة عدد أهداف محمد صلاح الدولية.