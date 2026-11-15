مدرسة بالمنوفية لطلاب البكالوريا: الحضور 85% من أيام الدراسة شرط لدخول الامتحان

أعلنت مدرسة الشهيد المقدم شرطة مصطفى سلامة ث بشنشور بمحافظة المنوفية ، أنه طبقا لتعليمات و قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على طلاب البكالوريا الالتزام بحضور ما لا يقل عن 85% من إجمالي أيام الدراسة ، لإن ذلك شرط أساسي لدخول امتحانات البكالوريا 2027 “المحاولة الأولى” .

وقالت المدرسة في تنبيه عاجل على صفحتها الرسمية على فيس بوك : يُفصل طال البكالوريا في حالة الغياب لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة دون الالتزام بالضوابط المقررة ، ولا يُسمح بإعادة قيد الطالب المفصول إلا للمرة واحدة خلال العام الدراسي.

وشددت المدارسة على أن هناك متابعة دقيقة ومنتظمة لسجلات الغياب، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم ، مؤكدةً أن الالتزام في الحضور ليس مجرد إلتزام مدرسي، بل شرط أساسي للحفاظ على حق الطالب في دخول الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حسمت الجدل بشأن رسوم امتحانات البكالوريا المصرية.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يؤدى طلاب 2 بكالوريا الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام النماذج الأربعة للامتحانات المطبق في الثانوية العامة سيطبق كذلك في نظام شهادة البكالوريا المصرية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستوفر النماذج الإسترشادية للطلاب.

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن امتحانات شهادة البكالوريا المصرية ستكون من كتب التقييمات والنماذج الاسترشادية.