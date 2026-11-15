28 مليون جنيه لأبطال مصر.. تفاصيل دعم 7 اتحادات رياضية لذوي الإعاقة

أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن بروتوكولات التعاون الموقعة لدعم الرياضة البارالمبية تستهدف تعزيز قدرات الأبطال الرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتأهيلهم للمنافسات المحلية والدولية.

وقال خليل محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية سيتولى تقديم الدعم المالي المباشر للاتحادات واللجان الرياضية المستفيدة، من خلال إبرام بروتوكولات تعاون ثنائية مستقلة مع كل اتحاد على حدة، بما يضمن توفير التمويل اللازم للانتخابات الوطنية، والتكاليف الخاصة بالمعسكرات التدريبية، والمشاركات الدولية، إلى جانب توفير الأجهزة والمستلزمات الرياضية المناسبة لمختلف أنواع الإعاقات.

وأضاف أن إجمالي الدعم المخصص يبلغ 28 مليون جنيه، يتم توزيعه بالتساوي على الاتحادات السبعة المستفيدة، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الصندوق وكل اتحاد، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تتولى الإشراف الفني والمالي على تنفيذ المشروعات الرياضية.

وأوضح أن دور وزارة الشباب والرياضة يشمل إتاحة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، بما فيها مراكز الشباب والأندية والمنشآت المغطاة، أمام الاتحادات المستفيدة، فضلًا عن توفير قواعد بيانات اللاعبين، ومتابعة الالتزام بالخطط الفنية والزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن الاتحادات السبعة المستفيدة من البروتوكولات تشمل الاتحاد المصري للقوة الرياضية والخشبة، والاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال، والاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والاتحاد الرياضي للمكفوفين، ولجنة البارالمبي للتايكوندو، والاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة، والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

ولفت إلى أن هذه الاتحادات تمثل مختلف أنواع الإعاقات، سواء الحركية أو البصرية أو الذهنية، بما في ذلك اضطراب التوحد، بما يضمن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات للمشاركة في الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب.

وذكر خليل محمد أن التوجه الحالي لا يقتصر على دعم الاتحادات الرياضية المتخصصة أو صناعة الأبطال البارالمبيين، وإنما يمتد إلى تعزيز فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظومة الرياضية بشكل عام.

القطاع الخاص شريك في دعم الرياضة البارالمبية

وأوضح أن التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستهدف إتاحة المنشآت التابعة لها، من أندية ومراكز شباب وهيئات رياضية، أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير بيئة رياضية مرحبة بهم، ويتيح لهم ممارسة الأنشطة الرياضية منذ مرحلة اكتشاف المواهب وحتى الوصول إلى مستويات المنافسة والبطولات.

القطاع الخاص شريك في دعم الرياضة البارالمبية

