منح دراسية وعلاج وفرص عمل.. 15 ميزة لصندوق «قادرون باختلاف»

شاركت المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات أعمال اللقاء التشاوري الوطني الموسع بعنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر»، وهو لقاء تشاوري وطني فى ضوء، إعلان «عمّان – برلين» والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بملف الإعاقة.

واستهدف اللقاء تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود والأولويات الوطنية لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب بحث إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في هذا الملف، اتساقًا مع مبادئ إعلان «عمّان–برلين».

وفي إطار هذه الجهود، يبرز دور صندوق «قادرون باختلاف»، الذي تأسس بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 وبدأ العمل به عام 2025، باعتباره إحدى آليات الدعم التنموي والتمويلي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حشد الموارد وتعزيز الشراكات، والمساهمة في توفير أوجه متعددة للرعاية تشمل التعليم والصحة والتأهيل والعمل والإتاحة.

أوجه الدعم والرعاية

وحدد القانون 15 بندًا للدعم والرعاية يتولى الصندوق المساهمة في توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تشمل العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

وفي القطاع الصحي، يساهم الصندوق في تغطية تكاليف الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المرتبطة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتمويل بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، إلى جانب المساهمة في تكاليف التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

ويمتد الدعم إلى تحسين إتاحة المرافق العامة وفق كود الإتاحة، وتطوير مؤسسات الرعاية، وتمويل برامج التأهيل والتدريب المهني، وإنشاء مؤسسات متخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم.

واقتصاديًا، تشمل اختصاصات الصندوق دعم الشمول المالي، والتعاون لتوفير فرص العمل، وتشجيع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات المردود الاقتصادي.

كما تتضمن اختصاصاته إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمبادرات التدريبية، والمشاركة في توسيع ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ورعاية المتفوقين والموهوبين، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.



