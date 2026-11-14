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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متى يبدأ الشهر الكريم؟.. موعد أول أيام رمضان 2027 فلكيا في مصر

موعد شهر رمضان الكريم
موعد شهر رمضان الكريم
خالد يوسف

مع اقتراب نفحات الشهر الفضيل، تتجه أنظار المواطنين نحو الحسابات الفلكية المرتقبة لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان 2027، وتُرجح التقديرات الأولية الصادرة عن لجان رصد الأهلة، أن يهل الهلال مباركاً مع فجر الإثنين الموافق الثامن من فبراير 1448 هجرياً، مما يبدأ معه العد التنازلي للاستعدادات الروحية والمجتمعية، لحين إعلان دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية القاطعة والنهائية.

موعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2027

من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن موعد حلول أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر بعد استطلاع الهلال في آخر أيام شهر شعبان لعام 1448 هجريًا، وذلك يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2027.

استطلاع رؤية هلال رمضان 2027

وبناء على رأي دار الإفتاء، يتم تحديد ما إذا كان شهر شعبان كاملاً أم لا، وفقًا لنتائج رؤية الهلال.

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ولكن يظل الموعد الرسمي لشهر رمضان 2027، غير معلن حتى الآن، لأنه يتم وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية للهلال.

موعد شهر رمضان 2027

كم يوما يتبقى على شهر رمضان 2027؟

يفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك 1448 هجريا، نحو 92 يومًا، مع استمرار العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، الذي يُعد أهم الشهور العربية والإسلامية، حيث تُفرض فيه فريضة الصيام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه أنزل القرآن الكريم.

التقويم الهجري

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي « 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة».

 نظام التقويم الهجري

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول «24 سبتمبر عام 622م» مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.


الأعمال المستحبة في شهر رمضان

يوجد الكثير من الأعمال المستحبة في شهر رمضان، أبرزها:

- المحافظة على الصلوات المفروضة.

- أداء النوافل.

الأعمال المستحبة في شهر رمضان

- قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

- الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار.

- الصدقة وإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين.

- بر الوالدين وصلة الرحم.

موعد عيد الفطر 2027

أوضحت الحسابات الفلكية، أن موعد عيد الفطر 2027، سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي لبداية رمضان 2027 ونهايته يتم تحديده وفق رؤية هلال الشهر الكريم والإعلان الرسمي للجهات المختصة.

عيد الفطر 2027
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