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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خلاص قرّب .. الحسابات الفلكية تكشف موعد شهر رمضان 2027 وعيد الفطر المبارك

رمضان
رمضان
قسم الخدمات

مع تسارع الأيام واقتراب المناسبات الدينية العطرة، تترقب الأمة الإسلامية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجرياً / 2027 ميلادياً، حيث تشير الحسابات الفلكية المعتمدة إلى أن الشهر الكريم بات أقرب مما يتصوره الكثيرون.

أولاً: الموعد الفلكي لغرة شهر رمضان 1448 هـ / 2027 م

ووفقاً للحسابات الفلكية التي أجراها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية:

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ بداية الصيام وموعد استطلاع الهلال
  • بداية شهر رمضان: يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران، ومن المتوقع فلكياً أن تكون غرة الشهر الفضيل يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2027.
  • الرؤية الشرعية: من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية واللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال الشهر الكريم مساء يوم الثلاثاء (29 رجب/شعبان) لتأكيد الرؤية البصرية بصفة رسمية.
موعد شهر رمضان

ثانياً: الموعد الفلكي لعيد الفطر المبارك 2027

وتشير التقديرات الفلكية لطول شهر رمضان وعدة أيامه هذا العام إلى ما يلي:

  • عدة شهر رمضان: تُشير الحسابات إلى أن شهر رمضان لعام 2027 من المتوقع أن يكتمل 30 يوماً.
  • موعد عيد الفطر المبارك: يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك (أول شوال 1448 هـ) فلكياً يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2027.
موعد شهر رمضان

ثالثاً: الاستعدادات والأجواء الروحانية

وتأتي هذه التقديرات الفلكية لتتيح للمواطنين والأسر المسلمة بدء الاستعداد الروحي والتنظيمي لاستقبال أيام النفحات والبركات، في حين تظل الكلمة الفصل والنهائية في تحديد بداية الشهور الهجرية لدار الإفتاء المصرية بناءً على الرؤية الشرعية الميدانية للهلال.

موعد رمضان2027 في مصر

​التوقيت الشتوي 2026

ومع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، والذي يبدأ اعتباره من يوم الجمعة 30 أكتوبر، أعلنت الجهات المعنية عن المواعيد الجديدة لتشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) لضمان انتظام حركة المرور وخدمة الركاب.  

​أولاً: مواعيد مترو الأنفاق الجديدة

​شملت التعديلات الجديدة مواعيد انطلاق أول قطار وآخر قطار على كافة الخطوط كالتالي:

موعد شهر رمضان 2027

​أول قطار:

  • ​الخطان الأول والثاني: يبدأ التشغيل في تمام الساعة 5:15 صباحاً.  
  • ​الخط الثالث: يبدأ من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحاً، ومن عدلي منصور إلى محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحاً.  

​آخر قطار:

موعد شهر رمضان 2027 وعيد الفطر.. كم يوما متبقيًا على الشهر الكريم؟
  • ​اتجاه المرج الجديدة وحلوان: يتحرك في تمام الساعة 11:40 مساءً.
  • ​اتجاه شبرا: يتحرك في تمام الساعة 11:55 مساءً.  
  • ​اتجاه المنيب: يتحرك في تمام الساعة 12:05 صباحاً.  
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