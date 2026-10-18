موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ بداية الصيام وموعد استطلاع الهلال

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد شهر رمضان 2027، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، والتعرف على موعد بداية الصيام وعدد الأيام المتبقية، إلى جانب موعد استطلاع هلال رمضان 1448 هجريًا وتاريخ عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه، فيما تشير التوقعات إلى أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع انتظار الإعلان الرسمي لتأكيد مواعيد بداية الشهر الكريم ونهايته.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

اعتبارًا من الأحد 18 أكتوبر 2026، يتبقى 113 يومًا على الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان 2027، وفقًا للحسابات التي تشير إلى أن أول أيام الصيام سيكون الإثنين 8 فبراير المقبل.

وتدفع معرفة موعد رمضان مبكرًا الكثيرين إلى ترتيب جدولهم اليومي والاستعداد لمتطلبات الشهر الكريم، سواء من خلال تنظيم مواعيد العمل والنوم أو تجهيز الاحتياجات المنزلية، إلى جانب الاستعداد لأداء العبادات والحرص على اغتنام أيام الشهر في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء.

تاريخ أول أيام رمضان 2027 في مصر

تُرجح الحسابات الفلكية أن يبدأ شهر رمضان لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وهو التاريخ المتوقع لبدء الصيام في مصر، وفقًا للتقديرات الخاصة بالتقويم الهجري.

لكن تحديد بداية الشهر الكريم بصورة رسمية لا يتوقف على الحسابات الفلكية وحدها، إذ يُنتظر إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال، لتحديد الموعد المعتمد لأول أيام رمضان وفقًا للإجراءات الشرعية المتبعة.

متى يتم استطلاع هلال رمضان 1448 هجريًا؟

من المتوقع أن يكون استطلاع هلال شهر رمضان 2027 في مصر مساء الأحد 7 فبراير، الموافق 29 شعبان وفقًا للتقويم المتوقع، وذلك للتعرف على بداية الشهر الهجري الجديد.

وتحظى نتيجة استطلاع الهلال باهتمام واسع، لأنها ترتبط بتحديد أول أيام الصيام، ويترقب المواطنون البيان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية لمعرفة الموعد النهائي لبداية شهر رمضان.

وتساعد الحسابات الفلكية في تحديد المواعيد المتوقعة للمناسبات الإسلامية قبل حلولها، بينما يظل الإعلان الرسمي هو المرجع المعتمد لتحديد بداية الشهر الكريم في مصر.

هل يوافق أول رمضان 2027 يوم 8 فبراير؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن الإثنين 8 فبراير 2027 سيكون الموعد المتوقع لأول أيام شهر رمضان، إلا أن تأكيد هذا التاريخ يظل مرهونًا بنتيجة استطلاع الهلال والإعلان الرسمي.

ويحرص المواطنون على متابعة موعد رمضان قبل حلوله بمدة كافية، نظرًا إلى تأثير الشهر الكريم على مواعيد العمل والدراسة وتنظيم الأنشطة اليومية، فضلًا عن الاستعدادات الأسرية المرتبطة بالسحور والإفطار والتجمعات العائلية.

موعد عيد الفطر 2027 في مصر

تشير التوقعات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 2027 سيوافق الأربعاء 10 مارس، عقب انتهاء شهر رمضان لعام 1448 هجريًا.

ويظل موعد العيد خاضعًا للإعلان الرسمي الذي يحدد نهاية شهر رمضان، وفقًا لنتائج رؤية الهلال والإجراءات المعتمدة، إذ قد يكون الشهر الهجري 29 يومًا أو 30 يومًا.

وتساعد معرفة الموعد المتوقع لعيد الفطر على التخطيط للإجازات والزيارات العائلية والاستعداد للاحتفال بالعيد، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية لمعرفة التاريخ النهائي.

سبب اختلاف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي

يتغير موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي من عام إلى آخر بسبب اختلاف طول السنة الهجرية عن السنة الميلادية، إذ تعتمد الشهور الهجرية على دورة القمر، بينما يرتبط التقويم الميلادي بالسنة الشمسية.

وتبلغ السنة الهجرية نحو 354 يومًا، مقابل 365 يومًا تقريبًا في السنة الميلادية، ولذلك يتقدم شهر رمضان في التقويم الميلادي بنحو 10 أو 11 يومًا كل عام، وينتقل تدريجيًا بين فصول السنة المختلفة.

ويتراوح عدد أيام الشهر الهجري بين 29 و30 يومًا، وهو ما يفسر أهمية تحري الهلال لتحديد بدايات الأشهر الهجرية ونهاياتها، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفطر.

ترتيب شهر رمضان بين الأشهر الهجرية

يحتل شهر رمضان المرتبة التاسعة في التقويم الهجري، ويأتي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال، الذي يبدأ فيه عيد الفطر المبارك.

ويتكون التقويم الهجري من اثني عشر شهرًا، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، ويعتمد على دورة القمر في تحديد بدايات الشهور، ويُستخدم لمعرفة مواعيد المناسبات الدينية الإسلامية.