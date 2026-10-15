دراسة تكشف عن مركب طبيعي قد يحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا

توصل باحثون برازيليون إلى نتائج علمية تشير إلى أن مستخلص قشور فاكهة الجابوتيكابا، المعروفة باسم العنب البرازيلي، قد يساعد في الحد من بعض الخصائص المرتبطة بانتشار خلايا سرطان البروستاتا، وفق دراسة منشورة في مجلة Food & Function العلمية.

وركزت الدراسة على اختبار تأثير المستخلص في خلايا سرطانية تختلف في استجابتها للعلاج الهرموني، مع بحث مدى تفاعله مع عقار إنزالوتاميد، المستخدم في علاج بعض حالات سرطان البروستاتا، خاصة الحالات التي تتطلب استهداف مستقبلات الهرمونات الذكرية.

تأثير مستخلص الجابوتيكابا على انتشار الخلايا السرطانية

اختبر الباحثون مستخلص قشور الجابوتيكابا على نوعين من خلايا سرطان البروستاتا، أحدهما يستجيب للعلاج الهرموني، والآخر يتمتع بمقاومة لهذا النوع من العلاج.

وأظهرت التجارب المعملية أن المستخلص ساهم في تقليل قدرة الخلايا المقاومة للأدوية على الحركة وغزو الأنسجة المحيطة، وهي خصائص ترتبط بزيادة احتمالات انتشار السرطان. كما رصد الباحثون تأثيرًا للمستخلص على بعض التغيرات التي تمنح الخلايا السرطانية قدرة أكبر على الحركة واكتساب سلوك أكثر عدوانية.

وتشير هذه النتائج إلى أن المركبات الموجودة في قشور الفاكهة قد تستحق مزيدًا من البحث لفهم تأثيرها في العمليات البيولوجية المرتبطة بتطور الأورام.

علاقة مستخلص العنب البرازيلي بعقار إنزالوتاميد

لم يقتصر البحث على دراسة المستخلص منفردًا، بل تناول أيضًا تأثيره عند استخدامه مع عقار إنزالوتاميد، الذي يعمل على تثبيط إشارات مستقبلات الأندروجين، وهي إشارات تؤدي دورًا مهمًا في نمو كثير من حالات سرطان البروستاتا.

واهتم الباحثون بظاهرة تُعرف باسم المحاكاة الوعائية، وهي قدرة بعض الخلايا السرطانية على تكوين تراكيب تساعدها على توفير مسارات لنقل المواد داخل الورم، بما يسهم في تكيفه مع الظروف المحيطة.

وأظهرت النتائج أن الجمع بين مستخلص قشور الجابوتيكابا والدواء عزز التأثير المثبط لهذه العملية في التجارب المعملية، ما يطرح تساؤلات بحثية حول إمكانية الاستفادة من المركبات الطبيعية في تطوير أساليب مساعدة للعلاج مستقبلًا.

هل يؤثر مستخلص قشور الجابوتيكابا في الخلايا المقاومة للعلاج؟

أوضحت نتائج الدراسة أن استجابة الخلايا السرطانية للمستخلص لم تكن متساوية؛ إذ ظهر التأثير المضاد للأورام بصورة أوضح في الخلايا الحساسة للعلاج الهرموني، بينما كان تأثيره أقل في الخلايا المقاومة.

ومع ذلك، رصد الباحثون انخفاضًا في بعض الخصائص المرتبطة بانتشار الخلايا المقاومة، وهو ما قد يساعد في توجيه أبحاث مستقبلية لدراسة الآليات التي تتحكم في مقاومة سرطان البروستاتا للعلاج.

ولا تعني هذه النتائج أن المستخلص قادر بالفعل على إيقاف انتشار السرطان لدى المرضى، لكنها تقدم مؤشرات أولية تستدعي إجراء دراسات أوسع للتحقق من طبيعة تأثيره ومدى إمكانية الاستفادة منه طبيًا.

هل تناول العنب البرازيلي يعالج سرطان البروستاتا؟

رغم النتائج التي توصل إليها الباحثون، فإن مستخلص قشور الجابوتيكابا لا يُعد علاجًا مثبتًا لسرطان البروستاتا، إذ أُجريت التجارب على الخلايا، ولا يمكن تعميم نتائجها مباشرة على جسم الإنسان.

ويتطلب الانتقال من النتائج المعملية إلى الاستخدام الطبي تحديد المركبات المسؤولة عن التأثير، وتقييم الجرعات المناسبة، ودراسة الأمان والتفاعلات المحتملة مع الأدوية، ثم إجراء تجارب سريرية على البشر.

لذلك، لا ينبغي استخدام الفاكهة أو مستخلص قشورها بديلًا للعلاج الذي يحدده الطبيب، أو تعديل الأدوية الموصوفة بناءً على هذه النتائج.