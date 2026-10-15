الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

تتواصل التقلبات الجوية في عدد من مناطق الجمهورية، مع نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة القادمة من شرق ليبيا، والتي بدأت بالتأثير على مناطق من غرب البلاد، وسط توقعات بامتداد تأثيرها إلى القاهرة الكبرى وأجزاء من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة التي تتأثر بصورة أكبر بنشاط الرياح.

خريطة انتشار الأتربة في القاهرة الكبرى والمحافظات

تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بعد تحرك موجة من الأتربة المنقولة من شرق ليبيا باتجاه أقصى غرب البلاد.

وشملت المناطق المتأثرة أجزاء من محافظة مطروح، من بينها السلوم وسيدي براني ومناطق من صحراء مطروح، مع احتمالات تأثر مناطق أخرى وفقًا لتطورات حركة الرياح خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير الأتربة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية على بعض الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة.

الأرصاد توضح موعد تراجع الأتربة في القاهرة

وفيما يتعلق بتطورات الحالة الجوية، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أن تأثير الرياح والأتربة على القاهرة الكبرى يتراجع تدريجيًا مع مرور الساعات، بينما يستمر تأثيرها في بعض مناطق أقصى غرب البلاد.

وأضافت أن الأتربة قد تظل موجودة في بعض الأماكن المكشوفة خلال يوم غد، ما يتطلب استمرار الحذر ومتابعة النشرات الجوية، خاصة مع احتمالات اختلاف شدة التأثير من منطقة إلى أخرى.

فرص سقوط الأمطار في محافظة مطروح

وبالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، توقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من أقصى غرب البلاد، خاصة أجزاء من محافظة مطروح، مع تقدم الوقت.

وتظل متابعة البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية مهمة للتعرف على مستجدات الحالة الجوية، وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا بالرياح والأتربة وفرص سقوط الأمطار.

إرشادات مهمة للتعامل مع الأتربة والرياح

مع احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ينصح باتباع عدد من الإجراءات الوقائية لتقليل تأثير الأتربة، خاصة على قائدي المركبات والأشخاص الأكثر تأثرًا بالغبار.

وتشمل أبرز الإرشادات: