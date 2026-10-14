هل يهدد اللانشون والبسطرمة صحة القلب؟ دكتور جمال شعبان يوضح

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح واللحوم المصنعة، خاصة عند تناول وجبات متأخرة ليلًا، مشيرًا إلى أن العادات الغذائية غير الصحية قد تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن تناول الطعام في ساعات الليل يستدعي اختيار وجبات خفيفة والابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والمحتوية على كميات كبيرة من الصوديوم، مثل اللانشون والبسطرمة والسجق والمخللات.

لماذا يحذر جمال شعبان من البسطرمة واللانشون؟

تحتوي اللحوم المصنعة، ومنها اللانشون والبسطرمة والسجق، على كميات من الصوديوم تُستخدم في عمليات التصنيع والحفظ، وقد يؤدي تناولها بكثرة إلى زيادة استهلاك الملح عن المعدلات الموصى بها.

وأشار جمال شعبان إلى أن المشكلة لا تقتصر على الملح الذي يضيفه الشخص إلى الطعام، بل تشمل أيضًا الصوديوم الموجود بصورة مسبقة في المنتجات الغذائية المحفوظة والمصنعة، وهو ما يُعرف باسم «الملح الخفي».

ويؤدي الإفراط في استهلاك الصوديوم إلى زيادة احتمالات ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الضغط أو عوامل خطر أخرى.

ما مخاطر الملح الخفي على القلب والأوعية الدموية؟

تتمثل خطورة الإفراط في تناول الملح في تأثيره المحتمل على ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع استهلاك الصوديوم إلى احتباس السوائل وارتفاع الضغط لدى كثير من الأشخاص.

ومع استمرار ارتفاع ضغط الدم، تزداد احتمالات التعرض لمضاعفات صحية، من بينها أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولا يوجد الملح الخفي في اللحوم المصنعة فقط، بل يمكن أن تحتوي عليه المخللات والوجبات السريعة والصلصات الجاهزة والأطعمة المحفوظة، ما يجعل متابعة الكميات المستهلكة يوميًا أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب.

أضرار الوجبات السريعة والمقليات على صحة القلب

ونبه شعبان إلى ضرورة تقليل تناول الوجبات السريعة والمقليات، التي قد تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والصوديوم، خاصة عند الاعتماد عليها بصورة متكررة ضمن النظام الغذائي.

ويرتبط الإفراط في تناول هذه الأطعمة بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول واضطرابات ضغط الدم، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

كما أن الإكثار من اللحوم المصنعة ضمن نظام غذائي غير متوازن قد يرتبط بمشكلات صحية مزمنة، ما يجعل تقليل استهلاكها خطوة مهمة نحو تحسين جودة الغذاء.

كيف تتناول وجبة ليلية دون الإضرار بصحتك؟

ينصح باختيار وجبات خفيفة ومتوازنة عند الشعور بالجوع ليلًا، مع تجنب الإفراط في الكميات والحد من الأطعمة المملحة والمصنعة.

ويمكن الاستعاضة عن اللحوم المصنعة بمصادر بروتين أقل معالجة، مع تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف، وتقليل الملح المضاف إلى الطعام، والانتباه إلى كمية الصوديوم المدونة على عبوات المنتجات الغذائية.

ومن المهم أيضًا عدم اعتبار توقيت تناول الطعام العامل الوحيد المؤثر في صحة القلب؛ إذ تتأثر المخاطر الصحية بالنظام الغذائي العام، ومقدار الطعام المستهلك، ومستوى النشاط البدني، والحالة الصحية لكل شخص.