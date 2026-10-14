قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل يهدد اللانشون والبسطرمة صحة القلب؟ دكتور جمال شعبان يوضح

هل يهدد اللانشون والبسطرمة صحة القلب؟ جمال شعبان يوضح
هل يهدد اللانشون والبسطرمة صحة القلب؟ جمال شعبان يوضح
ولاء عادل

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح واللحوم المصنعة، خاصة عند تناول وجبات متأخرة ليلًا، مشيرًا إلى أن العادات الغذائية غير الصحية قد تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن تناول الطعام في ساعات الليل يستدعي اختيار وجبات خفيفة والابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والمحتوية على كميات كبيرة من الصوديوم، مثل اللانشون والبسطرمة والسجق والمخللات.

لماذا يحذر جمال شعبان من البسطرمة واللانشون؟

تحتوي اللحوم المصنعة، ومنها اللانشون والبسطرمة والسجق، على كميات من الصوديوم تُستخدم في عمليات التصنيع والحفظ، وقد يؤدي تناولها بكثرة إلى زيادة استهلاك الملح عن المعدلات الموصى بها.

وأشار جمال شعبان إلى أن المشكلة لا تقتصر على الملح الذي يضيفه الشخص إلى الطعام، بل تشمل أيضًا الصوديوم الموجود بصورة مسبقة في المنتجات الغذائية المحفوظة والمصنعة، وهو ما يُعرف باسم «الملح الخفي».

ويؤدي الإفراط في استهلاك الصوديوم إلى زيادة احتمالات ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الضغط أو عوامل خطر أخرى.

ما مخاطر الملح الخفي على القلب والأوعية الدموية؟

تتمثل خطورة الإفراط في تناول الملح في تأثيره المحتمل على ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع استهلاك الصوديوم إلى احتباس السوائل وارتفاع الضغط لدى كثير من الأشخاص.

ومع استمرار ارتفاع ضغط الدم، تزداد احتمالات التعرض لمضاعفات صحية، من بينها أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولا يوجد الملح الخفي في اللحوم المصنعة فقط، بل يمكن أن تحتوي عليه المخللات والوجبات السريعة والصلصات الجاهزة والأطعمة المحفوظة، ما يجعل متابعة الكميات المستهلكة يوميًا أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب.

أضرار الوجبات السريعة والمقليات على صحة القلب

ونبه شعبان إلى ضرورة تقليل تناول الوجبات السريعة والمقليات، التي قد تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والصوديوم، خاصة عند الاعتماد عليها بصورة متكررة ضمن النظام الغذائي.

ويرتبط الإفراط في تناول هذه الأطعمة بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول واضطرابات ضغط الدم، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

كما أن الإكثار من اللحوم المصنعة ضمن نظام غذائي غير متوازن قد يرتبط بمشكلات صحية مزمنة، ما يجعل تقليل استهلاكها خطوة مهمة نحو تحسين جودة الغذاء.

كيف تتناول وجبة ليلية دون الإضرار بصحتك؟

ينصح باختيار وجبات خفيفة ومتوازنة عند الشعور بالجوع ليلًا، مع تجنب الإفراط في الكميات والحد من الأطعمة المملحة والمصنعة.

ويمكن الاستعاضة عن اللحوم المصنعة بمصادر بروتين أقل معالجة، مع تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف، وتقليل الملح المضاف إلى الطعام، والانتباه إلى كمية الصوديوم المدونة على عبوات المنتجات الغذائية.

ومن المهم أيضًا عدم اعتبار توقيت تناول الطعام العامل الوحيد المؤثر في صحة القلب؛ إذ تتأثر المخاطر الصحية بالنظام الغذائي العام، ومقدار الطعام المستهلك، ومستوى النشاط البدني، والحالة الصحية لكل شخص.

أضرار البسطرمة أضرار اللانشون جمال شعبان اللحوم المصنعة أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

ترشيحاتنا

اللواء منتصر عويضة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا

كيف اختلفت الجريمة مع التطور التكنولوجي؟ مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا يوضح

طلاب

جايكا: التعليم ركيزة استراتيجية للشراكة المصرية اليابانية وتنمية رأس المال البشري

الدكتور مجدي شاكر

أسواق جديدة وطيران مباشر.. محاور تعزيز السياحة المصرية خلال السنوات المقبلة

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد