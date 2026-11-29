أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة، يحمل أهمية كبيرة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون العربي وتكثيف المشاورات بين الدول لمواجهة الأزمات الإقليمية.

وأوضح صبور أن العلاقات المصرية القطرية تشهد أهمية متزايدة في ضوء تشابك الملفات الإقليمية، وما تفرضه التطورات الراهنة من ضرورة التنسيق بشأن القضايا ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار المنطقة، خاصة ما يتعلق بأمن الخليج وحركة التجارة والملاحة الدولية.

وأشار إلى أن دعم مصر لأمن قطر ودول الخليج يعكس ارتباط المصالح والأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن استقرار دول الخليج يمثل أحد العناصر المهمة للحفاظ على التوازن الإقليمي، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

الملف الفلسطيني على رأس أولويات التعاون المصري القطري

وأضاف أن الملف الفلسطيني يأتي على رأس أولويات التعاون المصري القطري، خاصة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات جادة لضمان تنفيذ الاتفاقات وتحقيق الاستقرار على الأرض.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن إنهاء الأزمة الفلسطينية لا يقتصر على معالجة التداعيات الإنسانية، وإنما يتطلب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعم إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية.

وأكد صبور أن استمرار التشاور بين القاهرة والدوحة يمثل فرصة لتعزيز الجهود الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية، بما يسهم في الحد من التصعيد وفتح المجال أمام الحلول السياسية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطوير آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الحوار والتنسيق يمثلان ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.