تنظم المحافظات مبادرات وأسواق اليوم الواحد، لرفع الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

مبادرة «يوم في حب مصر» برأس سدر

تواصل مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ مبادرة «يوم في حب مصر» شهريًا، بالتعاون مع مديرية التموين، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، أجرى اللواء عبد الرحمن بهاء رئيس مدينة رأس سدر، يرافقه مسؤولو مكتب التموين بالمدينة، جولة ميدانية على منافذ البيع والأسواق المشاركة في المبادرة؛ لمتابعة توافر الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة، فضلًا عن مراجعة جودة المنتجات المعروضة.

القليوبية

افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة قليوب، بجوار مزلقان روز اليوسف بحديقة الأمل، وذلك في إطار خطة التوسع في إقامة الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية والأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويأتي افتتاح السوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، وبناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وشهد السوق إقبالا من المواطنين، بمشاركة عدد من العارضين الذين طرحوا مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، إلى جانب الخضروات والفاكهة، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم اليومية من المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة، ويوفر بدائل متعددة أمام الأسر لتلبية متطلباتها.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار جهودها للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع، وتيسير حصول المواطنين عليها بأسعار تنافسية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين ومديرية التموين بالقليوبية لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف المدن والمراكز.

الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بمنافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس والقرى التابعة لها، في إطار جهود المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ضخ السلع والمواد الغذائية بصورة يومية

وأوضحت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس تواصل ضخ السلع والمواد الغذائية بصورة يومية، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة علي نجاح، رئيس المركز، لضمان توافر احتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

وتشمل المنتجات المطروحة بالمنافذ الخضراوات والفاكهة الطازجة، بأسعار تنافسية وتخفيضات مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتوفير بدائل مناسبة للأسر.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة توافر السلع الأساسية وضمان انتظام ضخها بمنافذ البيع في المدن والقرى، مع الحرص على تقديم منتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز استقرار الأسواق المحلية.