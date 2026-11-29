قال المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء الركن تركي المالكي، إن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي «غدًا» إذا وافقت الفصائل اليمنية الموالية لإيران على الانخراط في خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التحالف سيواصل ممارسة الضغط العسكري طالما كان ذلك ضروريًا لدفعها إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف المالكي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن المملكة العربية السعودية وضعت «خطًا أحمر» بشأن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، محذرًا من أن التحالف سيتخذ «كل ما يلزم» لحماية المدينة الساحلية، في ظل اقتراب مقاتلي الفصائل اليمنية من نطاق تهديدها.

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه الصراع اليمني إلى الواجهة باعتباره أحد أعنف جبهات الحرب الأوسع نطاقًا المرتبطة بإيران، مع تصاعد المواجهات التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف داخل اليمن، بالتزامن مع تعرض السعودية لهجمات أسبوعية استهدفت مواقع بارزة، من بينها أبراج ومبانٍ مكتبية في العاصمة الرياض.

وتمثل الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية السعودية، إلى جانب الاضطرابات التي تطال حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تهديدًا لطموحات المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا آمنًا للأعمال والفعاليات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها معرض إكسبو 2030.

استمرار الدعم العسكري للحكومة اليمنية

وفيما تستعد الرياض، وفقًا لما أوردته «رويترز» في تقرير سابق هذا الشهر، لاحتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل، تراجعت أهداف الحكومة اليمنية المدعومة سعوديًا، التي كانت تسعى في البداية إلى التقدم عسكريًا نحو صنعاء الخاضعة لسيطرة الفصائل اليمنية، لتتركز جهودها حاليًا على الدفاع عن عدن، عاصمتها المؤقتة، وفك الحصار المفروض على مدينة تعز.

وقال المالكي إن الحل السياسي يظل الخيار الأفضل لإنهاء الصراع، لكنه شدد على ضرورة استمرار دعم الحكومة اليمنية لتحقيق أهدافها، مضيفًا: «إذا قررت الفصائل اليمنية المضي قدمًا في خارطة الطريق مع الحكومة اليمنية، فيمكن أن تنتهي الحرب غدًا»، في إشارة إلى خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضح أن التحالف سيواصل، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية، الاعتماد على القوة العسكرية لرفع تكلفة العمليات التي تنفذها الفصائل اليمنية ودفعها إلى تغيير سلوكها، مشيرًا إلى توفير دعم جوي وثيق ومستمر على مدار الساعة للقوات اليمنية على الأرض.

وأضاف أن العمليات العسكرية تستهدف تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، ومنصات إطلاقها، إلى جانب بعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما يحد من قدرة الفصائل اليمنية على تهديد المدن السعودية.

في المقابل، تطالب الفصائل اليمنية السعودية بوقف دعمها للحكومة اليمنية، التي تتولى المملكة تدريب قواتها وتسليحها وتمويلها، كما تستضيف جزءًا من قياداتها في الرياض، فضلًا عن رفع القيود المفروضة على الموانئ الجوية والبحرية وتقديم تعويضات مالية.

خلافات ميدانية وثغرات في التنسيق العسكري

وتعود بداية التدخل العسكري السعودي في اليمن إلى عام 2015، عندما قادت الرياض تحالفًا عربيًا بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليًا إلى السلطة، عقب سيطرة الفصائل اليمنية الموالية لإيران على العاصمة صنعاء.

وبعد سنوات من المواجهات الدامية، صمد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2022 إلى حد كبير، قبل أن تتجدد المعارك في وقت سابق من العام الجاري.

ومنذ انهيار الهدنة، تمكنت الفصائل اليمنية من السيطرة على مساحات استراتيجية من ساحل البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، وفرضت حصارًا على مدينة تعز الجبلية، فيما باتت قواتها تتمركز على مسافة تقارب 60 كيلومترًا من عدن.

ورغم الخسائر الميدانية الأخيرة التي تكبدتها الحكومة اليمنية، ومن بينها الانسحاب في نوفمبر من مواقع بالقرب من مضيق باب المندب لتعزيز الدفاعات حول عدن، استبعد المالكي إرسال قوات برية سعودية إلى اليمن للمساعدة في تغيير مسار المعارك.

وقال إن القوات الحكومية اليمنية تمتلك الأعداد اللازمة والدعم القبلي والقدرات العسكرية المطلوبة، مضيفًا: «ليسوا بحاجة إلى جلب جيش آخر من الخارج».

وأشار إلى أن القوات السعودية تتمركز على الحدود الجنوبية للمملكة لمنع أي توغل للفصائل اليمنية داخل الأراضي السعودية، دون أن يؤكد ما إذا كانت هناك محاولات من هذا النوع خلال المواجهات الحالية، مشددًا على أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لتدمير أي تهديد يقترب من حدودها.

وفي الوقت نفسه، لفت المالكي إلى أن التحالف يعمل بالتنسيق مع الجيش اليمني لمعالجة مشكلات التنسيق الداخلي، موضحًا أن الحكومة اليمنية أقرت بحدوث بعض الثغرات في ساحة المعركة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجيش اليمني من معالجة أوجه القصور وتصحيح الأخطاء التكتيكية المحدودة التي ظهرت خلال العمليات العسكرية.

السعودية تنفي نقص مخزون صواريخ الاعتراض

وعلى صعيد القدرات الدفاعية السعودية، نفى المالكي التقارير التي تحدثت عن تراجع مخزونات المملكة من صواريخ اعتراض الهجمات الجوية، مؤكدًا أن الرياض لا تواجه أي نقص في هذه الأسلحة.

وقال إن السعودية تشتري أسلحتها بموجب اتفاقيات حكومية مباشرة مع الدول الموردة، مضيفًا: «لا نعاني أي نقص، وأؤكد أن لدينا القدرة على الدفاع عن بلادنا».

وكان مركز الخليج للأبحاث، ومقره الرياض، قد قدر معدل اعتراض السعودية للهجمات بأكثر من 92% حتى أكتوبر الماضي، غير أن وصول بعض الهجمات إلى منشآت بارزة، من بينها مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الحي التجاري بالرياض، ألقى بظلاله على مساعي المملكة لتقديم نفسها باعتبارها مركزًا إقليميًا آمنًا للاستثمار والأعمال.

وردا على تساؤلات بشأن عدم تمكن الجيش السعودي، الذي أنفقت المملكة مئات المليارات من الدولارات على تطويره وتسليحه على مدار عقود، من منع المزيد من الهجمات التي تنفذها الفصائل اليمنية، وصف المالكي استهداف المنشآت المدنية بأنه أعمال إرهابية تستهدف السكان والأعيان المدنية، وليس عمليات عسكرية تقليدية.

وقال إن عدم الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة يتيح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، معتبرًا أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المملكة يتمثل في التعامل مع جماعة وصفها بأنها «إرهابية».