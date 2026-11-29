أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن حصيلة المبالغ التي تلقتها حسابات الوزارة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق بلغت نحو 400 مليون جنيه بشكل مبدئي، موضحًا أن الحصيلة النهائية ستتحدد بعد استئناف العمل بالبنوك.

وأوضح عبد الرحمن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن توزيع المبالغ سيُراعى فيه حجم الضرر واحتياجات المتضررين، مع إعطاء الأولوية لأسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لعجز كلي يمنعهم من العمل، مشددًا على أن الوزارة لن تفرض آلية محددة للصرف، وأن كل مبلغ سيوجه وفقًا لرغبة صاحبه والغرض الذي حدده.

وأشار إلى أن مبلغ الـ60 مليون جنيه الذي أُثير الجدل بشأن تخصيصه في صورة شهادات استثمار، جاء بناءً على اقتراح من مقدم المبلغ، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على الالتزام بالشفافية والحوكمة في جميع مراحل توزيع الدعم.

وأضاف أن صرف مستحقات أسر الضحايا يتطلب استخراج إعلام الوراثة لتحديد المستحقين قانونيًا، لافتًا إلى أن الوزارة ستعلن الحصيلة النهائية وأوجه توزيع الأموال والمستفيدين بكل شفافية أمام المواطنين.

وأكد أن الدعم لن يقتصر على المساعدات المالية، بل سيمتد إلى إجراء دراسات حالة للأسر المتضررة، وتوفير الأطراف التعويضية للمصابين، وإمكانية إدراج المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب تقديم مختلف التدخلات الاجتماعية اللازمة.