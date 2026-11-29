يستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وأول أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهير الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية، وتقديم أداء مميز يساعد الفريق على المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

قائمة غيابات الأهلي

ويغيب عن قائمة الأهلي كلا منصف بقرار، سفيان بن جديدة، هادي رياض، كريم الدبيس، وأحمد عيد و أحمد رضا ورضا سليم لأسباب فنية فيما يغيب الرباعي محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، أحمد خالد كباكا، ومحمد عبد الله بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية

مجموعة الأهلي في الكونفدرالية

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة التي تضم إلى جانبه أندية أول أغسطس الأنجولي، والرجاء المغربي، وإسكو كارا التوجولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لحسم إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على البطولة.

وشهدت الجولة الأولى من منافسات المجموعة تعادل الرجاء المغربي أمام ضيفه أسكو كارا التوجولي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام أول أغسطس.

وتمثل المباراة فرصة مهمة للأهلي من أجل حصد النقاط الثلاث، والدخول مبكرًا في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة، خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال باقي المواجهات.

تاريخ مواجهات الأهلي وأول أغسطس

وتعد المباراة بين الأهلي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي هي الأولى في تاريخ بين الفريقين في البطولات الأفريقية.

ورغم عدم وجود مواجهات مباشرة سابقة بين الأهلي وأول أغسطس فإن تاريخ القلعة الحمراء مع الأندية الأنجولية يحمل العديد من المحطات المهمة بعدما خاض 6 مباريات أمام ثلاثة أندية هي بترو أتلتيكو وسانتوس الأنجولي وريكرياتيفو دو ليبولو.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات مقابل هزيمتين وتعادل واحد وسجل لاعبوه 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 8 أهداف لتكشف الأرقام عن تفوق نسبي للفريق المصري رغم الصعوبات التي واجهها في بعض المواجهات.

وبدأت الحكاية أمام بترو أتلتيكو في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2001 عندما حقق الأهلي الفوز في أنجولا بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر في القاهرة بنتيجة 4-2.

وفي عام 2009 اصطدم بسانتوس الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية وحقق انتصارا كبيرا في القاهرة بثلاثية نظيفة لكن الفريق الأنجولي رد بالنتيجة نفسها في لقاء العودة قبل أن يحسم التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

أما آخر المواجهات فجاءت أمام ريكرياتيفو دو ليبولو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا عام 2016 حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في أنجولا قبل أن يفوز الأهلي في القاهرة بهدفين دون رد ويحسم بطاقة التأهل.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام أول أغسطس

ومن المنتظر أن يخوض سامي قمصان المباراة بتشكيل يضم مجموعة من العناصر الأساسية، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

وتنقل مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة، الناقل لمنافسات البطولة الإفريقية، بالإضافة إلى قناة أون سبورت عبر البث الأرضي، لإتاحة متابعة المواجهة أمام الجماهير المصرية.