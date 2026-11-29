كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الحيوانات الأليفة بالضرب وخنقها بقطع من القماش وسحل بعضها بإستخدام دراجة نارية بالدقهلية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجارى، تلقى مركز شرطة المطرية بالدقهلية بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من زوجها الظاهر بمقطع الفيديو، مزارع، مقيم بذات العنوان، لقيامه بتعاطى المواد المخدرة والاعتداء على الحيوانات الأليفة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، له معلومات جنائية، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.









