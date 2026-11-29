قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس تلقى إخطارات بمبادرات من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب والهيئات، إلى جانب مساهمات من قطاعات أخرى بالدولة وتبرعات من الأشقاء العرب وشركات أجنبية، لضحايا حادث الوراق.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم البدء في دعم أسر الضحايا والمصابين، بعد الانتهاء من تحديد هوية الضحايا، من خلال الوزارات والجهات المختصة، كما يتم الآن حصر جميع الخسائر المادية؛ لتقديم التعويضات بشكل كامل لمستحقيها، وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك لتكليف وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم إجراءات تلقي التبرعات وصرفها، وضمان وصولها إلى مستحقيها من أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وإطلاع الرأي العام على إجمالي المساهمات وآليات توزيعها.

وذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الداعمين والمتبرعين وإجمالي المساهمات المالية والعينية، وعرض قيمة المساعدات والتعويضات المقررة لكل مستحق بالاسم؛ سواء من أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسارة الممتلكات، مع توضيح إجراءات الصرف.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى كل من بادر بالمساهمة في دعم أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، مؤكدا أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل بين أبناء الشعب المصري، وأن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمواطنين يقفون صفا واحدا في مواجهة الشدائد.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لأن تكون هناك استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، بحيث تتولى جميع الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في تحقيق هذا الهدف المنشود.

