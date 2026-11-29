أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المسؤولية المباشرة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء عن استقرار التيار الكهربائي وضمان استمرارية التغذية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وصول الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت، لمتابعة معدلات أداء شركات التوزيع وخطط دعم وتقوية الشبكات، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع مؤشرات التحسن في أداء شركات توزيع الكهرباء، ومدى الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير العمل في مراكز خدمة المواطنين وخطة تركيب العدادات الذكية.

وشدد الوزير على ضرورة تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، والتأكد من تأمين وصول التيار الكهربائي إلى أعمدة الإنارة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية واستمراريتها.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية، ومراجعة البدائل والسيناريوهات المختلفة لضمان أمن الشبكة، والاستعداد للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية في المنطقة من خلال الإدارة العامة للأزمات.

وأكد عصمت أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، للحد من الهدر وخفض الفقد وتحسين جودة التغذية الكهربائية، موضحًا أن الشبكة القومية للكهرباء مؤمنة وتشهد تحديثًا وتطويرًا ودعمًا مستمرًا.

وشهدت الشركة القابضة لكهرباء مصر تغييرات في رؤساء شركات توزيع الكهرباء،الاسبوع الماضي بعدما أصدر الدكتور أحمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، قرارًا بتكليف قيادتين جديدتين برئاسة شركتي شمال القاهرة ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وشملت القرارات تكليف المهندس السيد محمد سليمان للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلفًا للمهندس حسن البيلي، كما تم تكليف المهندسة نجوى محمود سيد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، خلفًا للمهندس رأفت شمعة ومن المنتظر أن يستكمل مهينة حركة التغييرات بين رؤساء شركات التوزيع خلال الأيام القليلة القادمة.