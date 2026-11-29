قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959 اتفاقية تاريخية مهمة، ولها أبعادها وتفاصيلها الاستراتيجية، مؤكدًا أن قضية مياه النيل تمثل مسألة في غاية الخطورة والدقة بالنسبة إلى مصر والسودان.

وأضاف خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، على شاشة التليفزيون المصري، أن البلدين تفاعلا من خلال تحديث الشراكات والتفاهمات التاريخية المتعلقة بمياه النيل، ومراقبة الأوضاع المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب تنسيق المواقف بينهما.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن مصر والسودان تنسقان المواقف من أجل تحقيق السلم والأمن الإفريقي، والعمل على تحقيق مصلحة البلدين، وكذلك مصلحة دول المنبع والمصب، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتفاهم بين الدول المعنية بقضية مياه النيل.

وأوضح أن مسألة مياه النيل لها ترتيبات دولية وقانونية وضوابط نظمها القانون الدولي، ويجب احترامها والحفاظ عليها، مؤكدًا ضرورة التزام دول المنبع والمصب بهذه التفاهمات والضوابط التي نظمها القانون الدولي.