قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن السودان يأمل في الوصول إلى نهايات الحرب الدائرة في البلاد، في ظل الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة السودانية وإمساكها بزمام المبادرة، معربًا عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة بداية للسلام الدائم والشامل والعادل في السودان.

وأضاف خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، على التليفزيون المصري، أن الحرب الضروس فُرضت على أهل السودان، قائلًا: "لا ناقة لنا ولا جمل بهذه الحرب، هي مؤامرة كبرى"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى وفق السودان للوصول إلى خواتيم هذه الحرب بإذن الله.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن زيارته لمصر تأتي في خواتيم الحرب وبداية صفحة جديدة لإعادة الإعمار في جمهورية السودان، معربًا عن أمله في أن تشهد البلاد مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.