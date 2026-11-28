عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو حصريا لتحميل الوقود على سيارة نقل البترول قبل تحركها على دائري الوراق.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من مراجعة إجراءات الأمن والسلامة لسيارات نقل المواد البترولية، مردفًا: “هل حصل عندنا حادثة زي كده، حصلت مرة خط غاز لما كسر لودر خط الغاز في طريق الإسماعيلية، لكن حادثة بالشكل ده والطريقة دي لا محصلتش”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: “كل كارثة ليها تمن وتداعيات، في عندنا 32 حالة وفاة، وفي حالات لسه وضعهم صعب وربنا يشفي الجميع، مش مستني حاجة تاني تحصل زي كده”.



وأردف أحمد موسى: “عاملين حارات على الطريق السريع لعربات النقل، هل نقدر نعمل ده على الطريق الدائري، ربنا حبا مصر بشمس طول السنة، ليه منورش الطريق، لازم ننور الطريق، الطرق اللي في وسط المدن لازم تكون منورة، ويتعمل بالطاقة الشمسية، لازم نحافظ على أرواح الناس، برضه مفيش دولة في العالم بتنور كل طرقها”.