قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن ما تشهده فرنسا من احتجاجات ليس إلا «مظهرًا من مظاهر المرض العميق» الذي يعانيه الجسد الأوروبي، مضيفًا: «الحمى إذا ظهرت على الجسد لا تعني أنها المرض، بل ربما يكون المرض في مكان آخر، والجسد كل الجسد وليس طرفًا من أطرافه».

وأضاف العيادي، في مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، ردًا على سؤال حول ما يجري في المدن الفرنسية وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أن فرنسا «طرف من جسد كبير» هو الاتحاد الأوروبي، الذي يتحرك ككتلة جيوسياسية وكسوق وكمنظومة حضارية متضامنة، مشيرًا إلى أن الحديث عن الأزمة والغلاء في أوروبا يحتاج إلى قدر من النسبية، فالأجور تصل إلى نحو 1400 دولار شهريًا، والمواطن يتمتع بحق العلاج وعدد من الحقوق الاجتماعية.

وأوضح أن الاحتجاجات في فرنسا وألبانيا وإسبانيا ودول أخرى ليست سوى مظهر من مظاهر المرض، الذي يظهر في صور أخرى مثل «التصويت العقابي» ووصول اليمين المتطرف إلى جولات متقدمة في اللعبة السياسية والانتخابية، كما في إسبانيا التي تتجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة الأحد، وسط توقعات بحضور كبير لحزب «فوكس» اليميني المتطرف، وكذلك في فرنسا المقبلة على انتخابات رئاسية «خطيرة جدًا» قد تأتي باليمين المتطرف.

وأشار العيادي إلى أن «المرض» الحقيقي يتمثل في فقدان الثقة في النخب التي قادت هذه المنظومة الجيوسياسية إلى ما لا يمكن قبوله من جانب القوى الدولية الأوروبية، مؤكدًا أن الإشكال إشكال أوروبي يتجاوز مظاهر المرض الظاهرة.