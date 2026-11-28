اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، السبت، خلال احتجاجات على مأدبة نظمتها منظمة «كانون فرانسيه»، ما أسفر عن إصابة عدد من ضباط الشرطة، بينهم ضابط في حالة خطيرة، إلى جانب اعتقال عدد من المشاركين في المظاهرات.

وذكرت صحيفة «لو جورنال دي فرانسيه» أن مئات المتظاهرين تجمعوا استجابة لدعوة أطلقتها أكثر من 30 نقابة وجمعية ومجموعة، للاحتجاج على الفعالية التي نظمتها المنظمة، متهمين إياها بالترويج لأفكار اليمين المتطرف، وهي اتهامات نفى منظمو المأدبة صحتها.

وتصاعدت حدة التوتر بعدما حاول المتظاهرون منع الضيوف من الوصول إلى مكان إقامة الحفل، فيما شهدت المنطقة مواجهات عند الحواجز الأمنية، دفعت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتأمين وصول المشاركين إلى موقع الفعالية.

وقال ميكائيل ديكوين، الممثل الوطني لنقابة الشرطة «Un1te»، في تصريحات لقناة «BFMTV»، إن أحد الضباط تعرض للإصابة بسلاح أبيض، ونُقل على الفور إلى المستشفى، مشيرا إلى إصابة عدد آخر من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات.

وشهدت المواجهات تدخل قوات الأمن واعتقال عدد من الأشخاص، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع امتداد الاشتباكات إلى محيط موقع المأدبة.

ورغم الاحتجاجات والحواجز الأمنية، تمكن نحو 900 ضيف من الوصول إلى مكان إقامة الفعالية بحلول منتصف النهار، وفقا لما أعلنه المنظمون.