بدأت صباح اليوم "السبت"، بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس، أعمال لجنة تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين في فرنسا.

وتستمر أعمال اللجنة حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر المقبل ، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة.

وأوضحت القنصلية العامة أن التقدم للحصول على الخدمة يتطلب الحضور الشخصي إلى مقرها، مع تقديم مستند إثبات الشخصية، سواء أصل بطاقة الرقم القومي المنتهية أو جواز السفر المصري أو رخصة القيادة المصرية.

وناشدت القنصلية المواطنين الراغبين في تقديم مستندات أجنبية لإثبات المهنة أو الحالة الاجتماعية، استكمال الإجراءات اللازمة والتصديق على المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط المعمول بها، بما يسهم في سرعة إنجاز معاملاتهم.

ودعت القنصلية العامة أبناء الجالية المصرية في فرنسا إلى الاطلاع مسبقًا على المستندات المطلوبة وتجهيزها قبل التوجه إلى مقرها، تيسيرًا لإجراءات استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي.