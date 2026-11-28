تُعد آلام البطن الممتدة إلى الظهر من الأعراض التي تستدعي الانتباه وعدم التهاون معها، خاصة أنها قد ترتبط بعدد من المشكلات الصحية التي تتفاوت في خطورتها، بداية من قرحة المعدة والاثني عشر وصولًا إلى التهاب البنكرياس. وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي عن أبرز الأسباب المحتملة لهذه الآلام، موضحًا أهمية اتباع القواعد الطبية السليمة للوصول إلى التشخيص الدقيق وتجنب المضاعفات الصحية.

حسام موافي يوضح خطوات التشخيص الطبي الصحيح

أكد الدكتور حسام موافي أهمية الالتزام بالمنهج العلمي عند تشخيص الأمراض، رافضًا تقديم تشخيصات طبية قاطعة عبر شاشات التلفزيون، موضحًا أن التشخيص السليم يمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بالاستماع إلى شكوى المريض والتعرف على تاريخه المرضي، يلي ذلك إجراء الفحص السريري، ثم الاستعانة بالتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن تقييم حالة مريضة تعاني من آلام في البطن تمتد إلى الظهر يتطلب معرفة مجموعة من التفاصيل، من بينها العمر والحالة الاجتماعية والتاريخ المرضي، باعتبارها معلومات ضرورية لتحديد الأسباب المحتملة للأعراض.

قرحة المعدة والاثني عشر من أسباب آلام البطن والظهر

وأوضح موافي أن آلام البطن التي تمتد إلى الظهر قد تنتج عن الإصابة بقرحة المعدة أو الاثني عشر، خاصة إذا امتدت القرحة إلى الجدار الخلفي، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تكون أكثر خطورة، مثل حدوث ثقب أو تمزق، وهي مضاعفات تستدعي التدخل الطبي العاجل.

التهاب البنكرياس.. سبب لا يجب تجاهله

وأشار إلى أن التهاب البنكرياس يُعد أحد الأسباب المحتملة للشعور بآلام البطن الممتدة إلى الظهر، موضحًا أن هذا الاحتمال يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الحالات، خاصة لدى الأشخاص في الفئات العمرية المتوسطة.

وأضاف أن تشخيص التهاب البنكرياس يمكن أن يتم من خلال قياس مستويات إنزيمات البنكرياس في الدم، بما يساعد الأطباء على تقييم الحالة والوصول إلى التشخيص المناسب.

موافي يكشف سر حماية البنكرياس من إنزيماته الهاضمة

وتطرق الدكتور حسام موافي إلى طبيعة تكوين البنكرياس ووظيفته، موضحًا أنه ينتج إنزيمات قوية قادرة على هضم البروتينات واللحوم، ورغم قوة هذه الإنزيمات فإنها لا تؤثر على أنسجة البنكرياس نفسه في الظروف الطبيعية.

واعتبر موافي أن هذه الخاصية من مظاهر الإعجاز في خلق جسم الإنسان، مشددًا على أهمية فهم طبيعة الأعضاء ووظائفها عند التعامل مع المشكلات الصحية المختلفة.