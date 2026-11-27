حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة، واصفا الإصابة بها دون علاج بأنها كارثة، لما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح حسام موافي،خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد أن البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة يمكن أن تنتقل عبر اللعاب أو نتيجة التلوث المرتبط بالطعام والشراب، ما يستدعي الاهتمام بالنظافة الشخصية والحرص على تناول الأطعمة من مصادر موثوقة.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن استمرار الإصابة بجرثومة المعدة لفترات طويلة دون الحصول على العلاج المناسب قد يؤدي إلى التهابات مزمنة وتغيرات مرضية في بطانة المعدة، فضلا عن زيادة احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى أورام الجهاز الهضمي.

وأضاف أن جرثومة المعدة تعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الإصابة بقرحة المعدة، نتيجة تأثير البكتيريا على بطانة المعدة والتسبب في التهابات قد تتفاقم مع مرور الوقت.

وشدد موافي على أهمية عدم تجاهل الأعراض المستمرة، مثل آلام المعدة والحموضة المتكررة والانتفاخ، وضرورة مراجعة الطبيب لتشخيص الإصابة وتحديد العلاج المناسب، مؤكدًا أهمية غسل اليدين جيدا والاهتمام بنظافة الطعام والمياه للحد من فرص انتقال العدوى.