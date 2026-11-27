كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس موقف تعرض له خلال سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن ثقته في نفسه وتقديره لمحبة جمهوره كانا وراء موقف تحول، بحسب روايته، إلى تجربة استثنائية مع عائلة الرئيس الأمريكي.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه أثناء وجوده في مطار لوس أنجلوس، انتظر برفقة شقيقه لفترة طويلة، ولم تكن المعاملة التي تلقياها لطيفة، الأمر الذي دفعه لاسترجاع ذكرياته عن حسن استقبال موظفي المطارات في مصر والوطن العربي.

وأضاف أنه تحدث مع شقيقه خلال الانتظار، قائلًا إنه لو علمت أمريكا بحجم جمهوره في مصر، لاستضافوه في منزل الرئيس شخصيًا، وهو ما اعتبره شقيقه مبالغة، إلا أن رمضان أكد أنه لم يكن يستهين بتقديره لنفسه أو بنعمة محبة الجمهور التي منحها الله له.

وأشار رمضان إلى أنه فوجئ بعد ذلك بدعوة شخصية من أسرة الرئيس الأمريكي، حيث استضافوه في منزلهم الشخصي والعائلي بمدينة ميامي، موضحًا أنه سجل أغنية مع لارا ترامب، وصورها داخل منزل الرئيس، بحضور حفيدته كارولينا إيرك ترامب، التي كانت قد عادت من المدرسة، على حد قوله.

واختتم محمد رمضان رسالته بالتأكيد على ثقته في أن الله معه في مختلف المواقف، سواء كانت بسيطة أو صعبة، قائلًا: «خليك واثق إن ربنا معانا في كل المواقف، البسيطة والصعبة.. حتى هزارك مع أخوك مسموع»، مستخدمًا هاشتاج «ثقة في الله نجاح».