



أعلنت منصة نتفلكس عن طرح آخر اجزاء فيلم Bad Boys: Ride or Die، يوم 21 الشهر القادم.



احداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول تعرض سمعة قائد الشرطة الراحل كونراد هوارد للتشويه، بعد تورطه اسمه في اتهامات تتعلق بالفساد وعصابات المخدرات، وهو ما يدفع المحققين مايك وماركوس إلى خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءته، لكنهما سرعان ما يتحولان إلى مطاردين، ويجدان نفسيهما في مواجهة أعداء من جهات مختلفة.

فريق العمل :

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ويل سميث ومارتن لورانس كل من فانيسا هادجنز وألكسندر لودفيج وإريك داين وباولا نونيز، بينما تولى إخراجه عادل العربي وبلال فلاح.



