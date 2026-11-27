تسببت الأحوال الجوية السيئة التي ضربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل ومنشأة، وتعطيل واسع في حركة الطيران، بينما كان الأمريكيون يحتفلون بعطلة عيد الشكر السنوية مع عائلاتهم وأصدقائهم.

وأدت الرياح القوية والعواصف الشديدة إلى تأجيل نادر لموكب عيد الشكر السنوي الذي تنظمه شركة "ميسيز" في مدينة نيويورك، في سابقة تعكس حدة الاضطرابات الجوية.

آلاف الرحلات المتأخرة والملغاة

وتسببت العواصف في تعطيل السفر في جميع أنحاء البلاد، حيث تأخرت أكثر من 2000 رحلة جوية من وإلى وجهات أمريكية، وتم إلغاء أكثر من 400 رحلة، وفق خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير".

انقطاع الكهرباء يطال الساحل الشرقي

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 900 ألف منزل ومنشأة تجارية مساء الخميس، غالبيتها في ولايات الساحل الشرقي، وفق موقع "باور أوتاج" المتخصص في رصد انقطاعات التيار الكهربائي.

وأُعلنت حالة الطوارئ في ولاية نيوجيرسي وأجزاء من ولاية نيويورك، بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الرياح لشمال جورجيا، ومعظم مناطق وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند.

إنقاذ مواطنين من الفيضانات في نيويورك

وتم إنقاذ شخصين من سيارتيهما في مدينة نيويورك بسبب الفيضانات، وفق ما ذكره رئيس البلدية زهران ممداني.

وقال ممداني: "لا توجد وجهة تستحق المخاطرة بسلامتك". كما أُبلغ عن عمليات إنقاذ مماثلة في مجتمعات ساحلية أخرى.

تحذيرات بشأن المياه في ماريلاند

وفي ولاية ماريلاند، طُلب من نحو مليوني مشترك في خدمات المياه في مقاطعتي مونتغمري وبرينس جورج ترشيد استهلاك المياه بسبب انقطاعات متقطعة في التيار الكهربائي نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما تسببت العواصف في إصدار عدة تحذيرات قصيرة من الأعاصير، بما في ذلك تحذير نادر جنوب شرق مدينة سياتل بولاية واشنطن.

ثلوج كثيفة في الغرب الأوسط

وشهدت منطقة الغرب الأوسط تساقطًا كثيفًا للثلوج يوم الخميس، حيث سجلت بعض مناطق ولاية ميسوري ما يصل إلى 35 سنتيمترًا من الثلوج.

فيضانات وعمليات إجلاء على ساحل المحيط الهادئ

وفي غضون ذلك، تسببت الأمواج الناتجة عن المد العالي في حدوث فيضانات على طول ساحل المحيط الهادئ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار هذه الظروف حتى يوم الجمعة.

وأدت موجات المد والجزر القياسية على طول ساحل كاليفورنيا إلى عمليات إجلاء في مناطق تمتد من مقاطعة هومبولت في أقصى الشمال إلى مقاطعة فينتورا الجنوبية بالقرب من لوس أنجلوس.