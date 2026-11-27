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نعى فنانون مصريون وعرب ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وقدموا التعازي لأسر المتوفين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت رسائل النعي، التي نشرها عمرو دياب ويسرا وشريهان وتامر حسني ودرة، تمنيات بالشفاء للمصابين، فيما زار الفنان ياسر جلال مصابين في مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ووقع الحادث مساء الأربعاء، إثر تصادم أعقبه انقلاب ناقلة محملة بمواد بترولية واشتعالها أعلى الطريق الدائري، قبل أن تمتد النيران إلى مركبات أخرى.

رسائل نعي من عمرو دياب ويسرا وشريهان

وقدم عمرو دياب تعازيه عبر فيسبوك، داعيا بالرحمة للمتوفين والصبر لأسرهم والشفاء للمصابين.

وعبرت يسرا عن حزنها لما أصاب العائلات التي فقدت ذويها، فيما خصت ليلى علوي في رسالتها كل أسرة فقدت أحد أفرادها بالمواساة. ونشرت شريهان رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، دعت فيها للضحايا وأسرهم، وكتبت اللهم إني استودعك بلادي وشعبها الطيب الكريم.

وعبّر محمد هنيدي عن صدمته من مشاهد الحريق، وكتب عبر فيسبوك أن المشهد مرعب ويقبض القلوب، داعيًا بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين.

كما قدّم تامر حسني وكريم عبد العزيز ومحمد إمام تعازيهم لأسر المتوفين، وشارك في النعي منى زكي وأحمد حلمي وصلاح عبد الله.

وعبر، إنستجرام، وجّه فتحي عبد الوهاب رسالة مواساة إلى أهالي الضحايا.

وشارك فنانون عرب في تقديم العزاء، بينهم هند صبري وظافر العابدين وكندة علوش ووائل جسار ومايا دياب.

ووجه جسار رسالة إلى أصدقائه ومحبيه في مصر عبّر فيها عن تضامنه معهم، فيما خصّت درة في رسالتها عبر إنستجرام الأسر التي فقدت أحد أفرادها ومن ينتظرون أخبارا عن ذويهم المصابين، وكتبت "قلبي مع كل أسرة فقدت عزيزا في هذا الحادث الأليم".

وزار ياسر جلال مصابي الحريق في مستشفى إمبابة العام، حيث اطمأن على حالتهم الصحية وقدّم واجب العزاء لأسر المتوفين.

ودعا أحمد العوضي زملاءه في الوسط الفني والقادرين ماديا إلى المساهمة في مساندة أسر الضحايا والمصابين.

ووجه العوضي دعوته عبر صفحته على فيسبوك، معربا عن أمله في أن تخفف المساهمات من الأعباء التي تواجهها الأسر بعد الحادث.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا قدّمت فيه العزاء لأسر المتوفين وتمنت الشفاء للمصابين.

كما نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، الضحايا، وشارك الاتحاد العام للفنانين العرب في تقديم التعازي.

وأصدر مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، برئاسة المخرج هاني لاشين، بيانا أعرب فيه عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته بتعافي المصابين.

تأجيل حفلات وأنشطة فنية حدادا على الضحايا

وأعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل أنشطتها الاحتفالية ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس 26 نوفمبر، تنفيذًا لقرار وزارة الثقافة تأجيل الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة وقطاعاتها تضامنًا مع أسر الضحايا.

كما ألغت أكاديمية الفنون، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، فعاليات مشروع شارع الفن التي كانت مقررة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتأجل حفل تامر حسني في مدينتي من الجمعة 27 نوفمبر إلى الجمعة 4 ديسمبر، وأوضح المنظمون أن التذاكر المبيعة تظل صالحة للموعد الجديد.

كذلك تأجل حفلا تامر عاشور اللذان كان من المقرر إقامتهما غدا /الجمعة/ وبعد غد /السبت/ ضمن مهرجان الفسطاط الشتوي.