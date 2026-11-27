وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إنسانية بشأن حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعيًا القادرين على المساهمة إلى المشاركة في دعم أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث.

وأكد شوبير أن كرة القدم والرياضة بشكل عام تمثلان جزءًا مهمًا من الحياة الاجتماعية والثقافية، ولا يمكن أن تكونا بمعزل عما يحدث في المجتمع، مشددًا على أهمية التكاتف والتضامن في أوقات الحزن والأزمات، مثلما يتشارك الجميع لحظات الفرح والانتصار.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كرة القدم والرياضة بشكل عام جزء مهم من الحياة الاجتماعية والثقافية، ولا يمكن أن تكون بمعزل عما يحدث في المجتمع من حولنا».

وأضاف: «وكما نتشارك لحظات الفرح والانتصار، علينا أيضًا أن نتشارك المسؤولية في أوقات الحزن والأزمات».

وتابع: «ومن هذا المنطلق أدعو كل من يستطيع المساهمة، مهما كانت قيمة مساهمته، إلى المشاركة في هذا الواجب الإنساني».

واختتم رسالته قائلًا: «خالص التعازي لأسر الضحايا، رحم الله المتوفين، ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ أهلنا وبلدنا من كل سوء».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفر الحادث، وفق التقديرات المبدئية الواردة، عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مدى المسؤولية الجنائية للمتهم، إلى جانب استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.