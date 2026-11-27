أعلن نادي الزمالك موعد إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الجاري 2026-2027.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالزمالك اليوم الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، باستاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة الفريقين المرتقبة ضمن منافسات البطولة القارية.

معتمد جمال وعمر جابر يتحدثان في المؤتمر الصحفي

ويشهد المؤتمر الصحفي حضور معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جانب عمر جابر، قائد الفريق، للحديث عن استعدادات الأبيض للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس.

ومن المنتظر أن يتناول المدير الفني خلال المؤتمر التحضيرات الفنية للمباراة، ورؤيته لمواجهة الأفريقي التونسي، إلى جانب طموحات الفريق في تحقيق بداية قوية بدور المجموعات، وحصد النقاط الثلاث في أولى خطواته نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

كما يتحدث عمر جابر عن جاهزية اللاعبين للمباراة، ومدى تركيز الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المواجهة تقام على ملعب الزمالك ووسط جماهيره، وهو ما يمنح الفريق دفعة إضافية قبل انطلاق مشواره في البطولة.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأفريقي التونسي، غدًا السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، من أجل المنافسة بقوة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.