كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فلسفته في التعامل مع المنافسة والآخرين، مؤكدًا أنه يفضل التركيز على تطوير نفسه ومقارنة إنجازاته بما حققه في الماضي، بدلًا من الانشغال بمنافسة الآخرين.

وأوضح تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه وصل إلى مرحلة لم يعد يرغب فيها في الدخول في نقاشات طويلة أو خصومات، أو بذل مجهود للدفاع عن نفسه أمام الآخرين وتبرير مواقفه.

وقال تركي آل الشيخ في رسالته: «لا أجيد المنافسة، ستجدني دائمًا في الطرق الخالية أتسابق مع نفسي التي كنتُ عليها بالأمس. عيني لا تلمح غيري».

وأضاف: «أنا الآن في مرحلة من حياتي لم أعد أمتلك فيها رغبة للكلام الطويل ولا للخصام، ولا للدفاع عن نفسي أمام أحد، لم أعد أرهق نفسي بمحاولة التبرير، ولا يهمني إن عاد الود أو لم يعد».

واختتم رسالته بالتأكيد على عدم انشغاله بآراء الآخرين أو نظرتهم إليه، قائلًا: «لا يشغلني ما قيل عني، ولا كيف رآني الناس، ولا ماذا ظنوا بي، أعرف صدق نيتي وهذا هو المهم».

