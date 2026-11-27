حذر المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرارات نقل معارض السيارات من داخل الكتلة السكنية إلى خارج المحافظات بحلول نهاية عام 2027، مؤكدًا أن تنفيذ هذه القرارات يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على التجار المرخصين، وقد يعمق حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات.

مطالب بإعادة النظر في قرارات نقل معارض السيارات قبل 2027

وأوضح بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج «مصر في القلب»، المذاع على قناة «المحور»، أن حركة التردد اليومية على معارض السيارات محدودة، ولا تتسبب في ازدحام مروري كبير مقارنة بأنشطة تجارية أخرى، ما يستدعي إعادة النظر في قرار نقل المعارض المرخصة.

وطالب بضرورة التمييز بين المعارض المرخصة والملتزمة التي تعمل منذ عشرات السنين، وبين المعارض العشوائية غير المرخصة، مشددًا على أهمية وضع لوائح تنظيمية صارمة للمعارض القائمة بدلًا من إجبارها على الانتقال إلى مناطق بعيدة.

واقترح رئيس شعبة السيارات تنظيم نشاط المعارض من خلال حظر ركن السيارات على الأرصفة أو خارج حدود واجهة المعرض، ومنع غسل السيارات في الشوارع العامة، إلى جانب نقل أنشطة التخزين إلى مخازن خارجية مخصصة، مع الاكتفاء بعرض السيارات داخل المساحات المرخصة.

كما دعا إلى منح مهلة للمعارض التي يمكن تقنين أوضاعها لتوفيق اشتراطاتها، مقابل إغلاق المعارض المخالفة التي يتعذر تقنين أوضاعها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق أصحاب الأنشطة المرخصة.

وأشار بلبع إلى أن نقل المعارض إلى مناطق بعيدة، مثل العاشر من رمضان أو المدن الجديدة، يفرض أعباء مالية يصعب على شريحة واسعة من التجار تحملها، في ظل ارتفاع أسعار المتر التجاري بالمناطق الجديدة إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن تكلفة إنشاء مقر بديل لبعض المعارض قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام التجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وحالة الركود التي يعاني منها السوق.

ولفت إلى أن تداعيات القرار لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي، إذ قد تؤدي إلى فقدان مئات العاملين والعاملات وظائفهم بالقرب من مناطق سكنهم، وهو ما يتعارض مع البعد الاجتماعي الذي توليه الدولة اهتمامًا خاصًا.