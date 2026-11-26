كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن أسباب رفض محمود الخطيب، رئيس النادي، وياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، فكرة تواجد أحمد فتحي ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

سبب رفض الخطيب وياسين منصور تواجد أحمد فتحي في جهاز الأهلي

وأوضح المصدر أن هناك تحفظًا من جانب الخطيب وياسين منصور على تواجد أحمد فتحي في الجهاز الفني للأهلي، بسبب تجربته السابقة مع نادي بيراميدز، والتي كانت سببًا في عدم الترحيب بوجوده داخل المنظومة الفنية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن ملف تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي يخضع لمناقشات داخل النادي، في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب منظومة الكرة، وتحديد الأسماء التي يمكنها العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الإدارة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات وإجراء تغييرات على مستوى الجهاز الفني ومنظومة الكرة، في محاولة لتصحيح المسار.