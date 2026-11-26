استمر ارتفاع سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 26-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يصعد

وسجل سعر الذهب صعودًا جديدًا بقيمة 10 جنيهات على مستوى الصاغة المصرية

آخر تحديث في سعر الذهب

وصل سعر الذهب في آخر تحديث له 5645 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6451 جنيها للشراء و 6394 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5913 جنيها للشراء و 5861 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 5645 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4838 جنيها للشراء و 4795 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3763 جنيها للشراء و 3730 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 45.16 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3574 دوار للشراء و3573 دولار للبيع.