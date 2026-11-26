كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بالترويج لقدرته على البحث والتنقيب عن الآثار بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية"، عامل – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة ،سوهاج") حال توجدهما بمسكن أحدهما الكائن بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار ، وضبط بحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما أقر الثانى بتعرفه على الأول عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتفاقهما على القيام بأعمال الحفر والتنقيب داخل مسكنه مقابل مبلغ مالى ، وبمواجهة الأول أيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





